Опасно каране докара глоба на младеж с „Мерцедес“ в Сливен

В одач на лек автомобил е санкциониран за рисково поведение на пътя след сигнал на гражданка и бърза реакция на служители на сектор „Пътна полиция“ към Областната дирекция на МВР в Сливен, съобщиха от полицията.

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Сигналът е получен на електронната поща на ОД на МВР – Сливен. Към него е бил приложен видеозапис от автомобилен видеорегистратор, на който се вижда как водач на лек автомобил „Мерцедес“ извършва опасни маневри, създаващи реална опасност за живота и здравето на останалите участници в движението.

Нарушението е заснето в 20:45 часа на 22 юли на бул. „Бургаско шосе“ в Сливен, непосредствено преди кръстовище, регулирано със светофарна уредба.

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След извършена проверка служителите на „Пътна полиция“ са установили и санкционирали водача. Той е 22-годишен жител на Сливен с три години шофьорски стаж. До момента не е санкциониран за тежки нарушения на Закона за движението по пътищата, като има четири наложени фиша за маловажни нарушения.