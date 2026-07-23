Убийство и криза със заложници в Германия

Е дна жертва след криза със заложници в германския град Регенсбург, при която заподозрян, въоръжен с нож, нахлу в банков клон, съобщи днес говорител на полицията, предава ДПА.
20-годишен нападател рани тежко човек и взе заложници в банка в Регенсбург, Западна Германия.
В крайна сметка заподозреният беше задържан от полицията няколко часа по-късно. Двама заложници бяха безопасно изведени от тежко въоръжени полицейски части.
Заложническа криза в банков клон в Северна Франция
Раненият обаче почина от раните си в болницата, потвърдиха властите. Спешни служби, заедно с полицейски преговарящи и хеликоптер, бяха разположени на мястото на престъплението. Претърсването на помещенията все още продължава, отбеляза полицията.
Мотивите на нападателя към момента не са неясни.
At least one person has sustained life-threatening injuries amid a potential hostage situation at a bank in Regensburg in Bavaria, police say.— DW Politics (@dw_politics) July 23, 2026
Special units are en route to the ongoing standoff involving a suspect, thought to be armed with a knife.https://t.co/Vgd5UnbbPq