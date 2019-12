Смъртоносна стрелба в центъра на Москва

Р уската Федерална служба за сигурност съобщи, че един от нейните агенти е загинал в резултат на стрелбата в близост до централата ѝ в центъра на Москва, недалеч от Кремъл, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

ВИЖТЕ СНИМКИ ОТ СТРЕЛБАТА В МОСКВА

Стрелецът, който откри огън с автоматично оръжие във фоайето на сградата, e убит от полицията.

First images from outside the #FSB HQ in #Moscow after reports of #shooting pic.twitter.com/AHMbJeLfdU