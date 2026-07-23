Абсурден скандал с валия, Ердоган и тесни шорти в Турция

Т урски валия, запален по колоезденето, се озова в неочаквана политическа буря, след като беше уволнен от поста си заради негови снимки с прилепнали колоездачни шорти, а хиляди хора се включиха в кампания, настояваща за връщането му на поста, предаде "Асошиейтед прес".

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си на 17 юли с указ на турския президент Реджеп Ердоган. Макар че официално не бе посочена причина за уволнението му, то дойде, след като някои турски политици го критикуваха за това, че е носил колоездачни клинове по време на публично събитие за популяризиране на спорта и за това, че е публикувал снимки с подобно облекло, които са станали хит в социалните мрежи в Турция.

Турция отзова посланик - маскирал се като Хубавата Елена

Инан Акгюн Алп от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) обвини Чичекли за това, че дава приоритет на социалните мрежи пред служебните си задължения, като добави, че прилепналото облекло е неподходящо за губернатор.

„Той обикаля по клин и прекарва цели дни в колоездене. Кара колело по клин до вечерта с бодигардове пред себе си. Валия не може да се разхожда из центъра на града по този начин“, заяви Алп, цитиран от телевизия Т-24, по време на парламентарен дебат миналата седмица.

Шамил Таияр, бивш депутат от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), също критикува Чичекли, като заяви, че облеклото на валията е в противоречие с културните норми, особено в консервативен окръг като Ардахан.

„Хората могат да носят каквото искат в личния си живот, но валия не може да посещава обществени места по клино, докато е на работа; това не съответства на сериозността на държавната му длъжност. В традиционна социална среда, като тази в Ардахан, това е напълно неприемливо“, написа Таияр в профила си в X.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli görevden alındı.



Bir bisiklet organizasyonundaki taytlı görüntülerinden sonra görevden alınması, “valinin başını tayt yaktı” yorumlarına yol açtı.



Destekleyen var, kızan var.



İşin ilginç tarafı, taytlı görüntüleri meclis gündemine taşıyan… pic.twitter.com/UukMcCtMuY — Şamil Tayyar (@samiltayyar27) July 18, 2026

Чичекли, който беше назначен за валия през януари от Ердоган, се защити, като заяви, че това, което носи, е нормално колоездачно облекло.

„Ще продължа да въртя педалите. Аз съм спортист, който практикува ветроходство, гребане и колоездене. Дрехите, които нося, са спортни“, заяви той миналата седмица.

На фона на политическите реакции граждани, съпричастни с Чичекли, са организирали петиция с искане за връщането му на поста, която до момента е събрала над 10 000 подписа, отбелязва турската „Халк“ ТВ. Поддръжниците на валията твърдят, че той е свършил много добра работа в Ардахан за популяризирането на спорта, младежките дейности и велосипедния туризъм.

Туркини отговориха на препоръката да не се смеят

След отстраняването на Чичекли Начо Санчес Амор, член на Европейския парламент от Испания, който е докладчик за напредъка на Турция по пътя на присъединяването ѝ към ЕС, също изрази подкрепа за валията и критикува Алп за това, че прокарва „ислямистко-консервативния дневен ред“ на управляващата ПСР. „Цялото ми уважение и солидарност към губернатора Мехмет Фатих Чичекли. Един обикновен гражданин носи спортни дрехи, когато спортува. Учуден съм, че някой от НРП критикува най-нормалното нещо, подкрепяйки ислямистко-консервативния дневен ред“, написа той в Екс.