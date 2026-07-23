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Абсурден скандал с валия, Ердоган и тесни шорти в Турция

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 21:30
Абсурден скандал с валия, Ердоган и тесни шорти в Турция
Източник: iStock

Т урски валия, запален по колоезденето, се озова в неочаквана политическа буря, след като беше уволнен от поста си заради негови снимки с прилепнали колоездачни шорти, а хиляди хора се включиха в кампания, настояваща за връщането му на поста, предаде "Асошиейтед прес". 

Мехмет Фатих Чичекли, валия на североизточния турски окръг Ардахан, беше отстранен от поста си на 17 юли с указ на турския президент Реджеп Ердоган. Макар че официално не бе посочена причина за уволнението му, то дойде, след като някои турски политици го критикуваха за това, че е носил колоездачни клинове по време на публично събитие за популяризиране на спорта и за това, че е публикувал снимки с подобно облекло, които са станали хит в социалните мрежи в Турция.

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Инан Акгюн Алп от основната опозиционна Народнорепубликанска партия (НРП) обвини Чичекли за това, че дава приоритет на социалните мрежи пред служебните си задължения, като добави, че прилепналото облекло е неподходящо за губернатор.

„Той обикаля по клин и прекарва цели дни в колоездене. Кара колело по клин до вечерта с бодигардове пред себе си. Валия не може да се разхожда из центъра на града по този начин“, заяви Алп, цитиран от телевизия Т-24, по време на парламентарен дебат миналата седмица. 

Шамил Таияр, бивш депутат от управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР), също критикува Чичекли, като заяви, че облеклото на валията е в противоречие с културните норми, особено в консервативен окръг като Ардахан.

„Хората могат да носят каквото искат в личния си живот, но валия не може да посещава обществени места по клино, докато е на работа; това не съответства на сериозността на държавната му длъжност. В традиционна социална среда, като тази в Ардахан, това е напълно неприемливо“, написа Таияр в профила си в X.

Чичекли, който беше назначен за валия през януари от Ердоган, се защити, като заяви, че това, което носи, е нормално колоездачно облекло.

„Ще продължа да въртя педалите. Аз съм спортист, който практикува ветроходство, гребане и колоездене. Дрехите, които нося, са спортни“, заяви той миналата седмица. 

На фона на политическите реакции граждани, съпричастни с Чичекли, са организирали петиция с искане за връщането му на поста, която до момента е събрала над 10 000 подписа, отбелязва турската „Халк“ ТВ. Поддръжниците на валията твърдят, че той е свършил много добра работа в Ардахан за популяризирането на спорта, младежките дейности и велосипедния туризъм. 

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След отстраняването на Чичекли Начо Санчес Амор, член на Европейския парламент от Испания, който е докладчик за напредъка на Турция по пътя на присъединяването ѝ към ЕС, също изрази подкрепа за валията и критикува Алп за това, че прокарва „ислямистко-консервативния дневен ред“ на управляващата ПСР. „Цялото ми уважение и солидарност към губернатора Мехмет Фатих Чичекли. Един обикновен гражданин носи спортни дрехи, когато спортува. Учуден съм, че някой от НРП критикува най-нормалното нещо, подкрепяйки ислямистко-консервативния дневен ред“, написа той в Екс. 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Кристиан Стратев    
Мехмет Фатих Чичекли турски валия колоездене
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