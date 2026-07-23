Свят

Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила

САЩ ще помогнат на Саудитска Арабия да разработи своя гражданска ядрена програма

23 юли 2026, 17:27
Обрат в Близкия изток: Саудитска Арабия се превръща в ядрена сила
Източник: IStock

С АЩ ще помогнат на Саудитска Арабия да разработи своя гражданска ядрена програма. Критиците обаче се опасяват от ядрена надпревара, съобщи Deutsche Welle.

Какво се знае за постигнатото споразумение?

Когато американският президент Доналд Тръмп посети миналата година саудитската столица Рияд, той бе посрещнат много помпозно. Саудитците обещаха инвестиции за милиарди, а Тръмп и престолонаследникът Мохамед бин Салман се засипаха с ласкави думи. Тръмп подчерта особеното партньорство между двете страни и не скри радостта си, че отново вижда престолонаследника.

Медиите определиха посещението като голям успех. Но имаше и нещо, което бе пренебрегнато: две от най-важните желания на Саудитска Арабия останаха неизпълнени. Едното бе за солидни гаранции за сигурност от страна на САЩ, а другото – за подкрепа при разработването на ядрена програма.

От стратегическа гледна точка това е особено важно за Саудитска Арабия, каза тогава саудитският политолог Азис ал Гашян. „Ако в това отношение се постигне напредък, това ще даде решаващ тласък на саудитската индустрия – точно този тласък, от който тя има нужда, за да постигне набелязаните за 2030 година цели“.

Саудитците искат и да обогатяват уран

Програмата за икономически реформи на престолонаследника, който де факто управлява страната, се нарича „Визия 2030“. В нея се залага предимно на енергийноинтензивните браншове. Предвижда се създаването на огромни изчислителни центрове за изкуствен интелект, а ядрените мощности биха могли да произведат необходимата за тези цели електроенергия, посочва германската обществена медия.

Стремежът на Саудитска Арабия към ядрена енергия не е нов и има също и политически страни. Не на последно място става дума за престиж, казва пред АРД ядрената експертка Нур Аид.

Съседите от Обединените арабски емирства се гордеят с това, че са първата арабска държава в региона, която разполага с атомни реактори. АЕЦ "Барака" бе пусната в експлоатация преди шест години и дори краси една от банкнотите на емирствата. В Египет също се строи ядрена централа – с руска подкрепа.

Както емирствата, така и Египет обаче не обогатяват уран. При саудитците нещата стоят по-различно, казва Нур Аид. „Тъй като обогатяването на уран е право, заложено в Договора за неразпространение на ядрените оръжия, те не пожелаха да се откажат от него. И това, че очевидно са успели да го наложат в преговорите със САЩ, е повод за гордост за тях“, казва още той.

Тревоги заради иранските ядрени оръжия

В центъра на вниманието още повече е враждата на саудитците с двете други регионални сили – Израел и Иран, пише в публикацията си АРД. Израел използва атомната енергия за изследвания и притежава ядрени оръжия, макар и да не признава това официално. Иран пък от десетилетия осъществява атомна програма – първоначално с подкрепата на западни държави като САЩ, Франция и Германия.

След Ислямската революция от 1979 година Иран изгради съоръжения за обогатяване на уран, припомня германската обществена медия. Режимът в Техеран нееднократно е заявявал, че те служат изключително за цивилни цели, но Израел и западните държави обвиняват Иран, че се стреми към създаването на атомна бомба. Една от целите в актуалната война е да предотврати това, отбелязва АРД.

Атомните бомби на Иран очевидно пораждат сериозна загриженост в Саудитска Арабия. Преди осем години престолонаследникът Мохамед бин Салман заяви, че ако Иран е близо до създаването на атомна бомба, това ще принуди Рияд да му отговори с ядрени средства.

Сътрудничество въпреки различията

Рискът от избухването на ядрена надпревара в Близкия изток бе причина за сдържаността на САЩ в оказването на подкрепа на Рияд. Другата бе, че и Доналд Тръмп миналата година си тръгна от Саудитска Арабия с едно неизпълнено желание – установяване на отношения с Израел в рамките на т.нар. Споразумение „Авраам“. Саудитското правителство е категорично против и вместо това обвинява Израел, че извършва геноцид над палестинците в ивицата Газа.

Различията остават, но изглежда, че вече нищо не пречи на сътрудничеството в ядрената сфера, заключава АРД.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Саудитска Арабия САЩ Ядрена програма Ядрена надпревара Обогатяване на уран Близък изток Иран Мохамед бин Салман Визия 2030 Геополитика
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите

Рязък обрат във времето в петък: 10 области под жълт код и срив на температурите

Човек е в критично състояние, криза със заложници в Германия

Човек е в критично състояние, криза със заложници в Германия

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

ЕЦБ показа предложенията за новите евробанкноти

Микробус се преобърна на АМ „Тракия“

Микробус се преобърна на АМ „Тракия“

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Котките изпускат ли газове

Котките изпускат ли газове

dogsandcats.bg
<p>Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан</p>
Ексклузивно

Откриха 11-годишната Наталия, пастрокът ѝ е задържан

Преди 13 часа
<p>23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа</p>
Ексклузивно

23 юли: Пламъците над Плиска и страшната цена на триумфа

Преди 12 часа
Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат
Ексклузивно

Времето се успокоява в четвъртък, но после ни чака нов обрат

Преди 12 часа
<p>Напрежението в Ормузкия проток ескалира</p>
Ексклузивно

Напрежението в Ормузкия проток ескалира

Преди 12 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Опасно каране докара глоба на младеж с „Мерцедес“ в Сливен

Опасно каране докара глоба на младеж с „Мерцедес“ в Сливен

България Преди 1 час

Нарушението е заснето в 20:45 часа на бул. „Бургаско шосе“

<p>Холанд е най-скъпият играч в историята на Фентъзи лигата на Висшата лига</p>

С цена от 15,5 милиона лири: Ерлинг Холанд е най-скъпият играч в историята на Фентъзи лигата на Висшата лига

Свят Преди 1 час

Феновете вече могат да създават своите отбори с бюджет от 100 милиона лири и да се състезават през новия сезон.

Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир

Мрачната тайна от миналото на „Семейство Симпсън“, която така и не стигна до ефир

Любопитно Преди 1 час

Сценаристът и продуцент Майк Рийс разкрива непоказвани детайли около „Семейство Симпсън“ — от мрачен епизод с оръжие, който никога не е излъчен, през финансовия колапс, застрашил сериала, до истината за характерния жълт цвят на героите

Два часовника, два начина да следвате собствения си ритъм: Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2

Два часовника, два начина да следвате собствения си ритъм: Samsung Galaxy Watch9 и Galaxy Watch Ultra2

Технологии Преди 1 час

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Петролът поскъпна с над 30% за месеца и достигна 100 долара за барел

Свят Преди 2 часа

Ескалацията в Близкия изток върна опасенията за нова енергийна криза и недостиг на суров петрол

Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

Италианска романтика: Селена Гомес отпразнува 34-ия си рожден ден с кулинарен курс

Любопитно Преди 2 часа

Музикалният продуцент Бени Бланко сподели романтични кадри от италианското пътуване със съпругата си Селена Гомес по случай 34-ия ѝ рожден ден. Двойката участва в традиционен кулинарен курс, приготвяйки домашна паста и автентични местни специалитети

Откриха тялото на издирвана жена край Хасково

Откриха тялото на издирвана жена край Хасково

България Преди 2 часа

Продължават процесуално-следствените действия и работата по изясняване на обстоятелствата около смъртта

Актьор от „Ривър Сити“ получи 9 години затвор за изнасилване и нападение

Актьор от „Ривър Сити“ получи 9 години затвор за изнасилване и нападение

Свят Преди 2 часа

Бившият актьор от сериала на „Би Би Си“ беше признат за виновен по пет обвинения за престъпления, извършени в продължение на 15 години

ЕЦБ запази основните лихви без промяна след увеличението им с 0,25 процентни пункта през юни.

ЕЦБ остави лихвите без промяна

Парите ни Преди 2 часа

Основните ставки остават между 2,25% и 2,65%, докато банката следи ефекта от енергийния шок върху инфлацията

"Страхувам се и моля Бог за помощ": Смущаващи разкрития от Джъстин Бийбър

"Страхувам се и моля Бог за помощ": Смущаващи разкрития от Джъстин Бийбър

Любопитно Преди 2 часа

31-годишният изпълнител публикува серия от тревожни съобщения в Instagram. Бийбър призна, че се бори с егоизма си, страхува се да не бъде разобличен и загатна, че е бил използван от близки хора преди делото срещу Шон „Диди“ Комбс

<p>Показаха видео от момента на ареста на пастрока на Наталия</p>

Показаха момента на ареста на Асен Симеонов, пастрока на Наталия

България Преди 2 часа

Кадри, с които NOVA разполага, показват момента, в който униформени изненадаха пастрока край магазин в шуменското село Овчарово след 24 дни в неизвестност

Бюти инфлуенсърка почина по време на пластична операция

Бюти инфлуенсърка почина по време на пластична операция

Свят Преди 2 часа

30-годишната популярна създателка на съдържание и майка Адриана Гарсия почина внезапно след усложнения по време на козметична операция в частна клиника в Мексико. Властите започнаха разследване, а близките ѝ скърбят за трагичната загуба

3% лихва по депозит в евро в tbi bank app

3% лихва по депозит в евро в tbi bank app

Парите ни Преди 2 часа

Istock

Почивка в Анталия: Всичко за перфектното пътуване и местата, които не бива да пропускате

Любопитно Преди 2 часа

ДПС информира Републиканската партия в САЩ за изтичане на данни от PNR

ДПС информира Републиканската партия в САЩ за изтичане на данни от PNR

България Преди 2 часа

Представителите на ДПС проведоха и двустранни срещи с конгресмен Кийт Селф

<p>Русия задушава жизненоважния черноморски експортен коридор на Украйна</p>

Русия засилва натиска върху украинския износ през Черно море

Свят Преди 3 часа

Киев обвинява Москва, че атакува граждански кораби и застрашава глобалните доставки на храни, докато корабни компании пренасочват товарите си

Всичко от днес

От мрежата

Кои вкусове разпознават котките

dogsandcats.bg

Защо котките обичат да се крият

dogsandcats.bg
1

Силна гореща вълна в средиземноморските води

sinoptik.bg
1

Как Испания спечели световната титла и защо Меси и Аржентина завършиха финала с гняв

sinoptik.bg

Бащинство след 75: Звездните татковци, които доказаха, че за любовта няма възраст

Edna.bg

Деми Мур отново показа защо е модна икона: Шапката, която засенчи дори Париж

Edna.bg

Коментирай на живо Карабах - ЦСКА и Апоел Тел Авив - Лудогорец

Gong.bg

Футболистка №1 на България има нов отбор (СНИМКИ)

Gong.bg

Жълт код за гръмотевични бури в 10 области на страната в петък

Nova.bg

Кадри от задържането на Асен Симеонов, отвлякъл 11-годишната Наталия (ВИДЕО)

Nova.bg