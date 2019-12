Стрелба в църква в Тексас, има жертви

М ъж откри стрелба в църква в американския град Уайт Сетълмънт, недалеч от Форт Уърт, щата Тексас, предаде Асошиейтед прес.

Полицията съобщи, че двама души са загинали, а стрелецът е бил убит от двама членове на религиозната общност, които били от охраната на храма.

Двама души са леко ранени.

Няма информация за нападателя и мотивите му.

Службата, по време на която е извършено нападението, е била излъчвана на живо в Ютюб.

От записа се вижда, че стрелецът става от една от пейките, говори с някого в задната част на църквата, след това вади оръжие и започва да стреля. Чуват се писъци, хората - може би стотина души, се крият, клякайки между пейките, или бягат.

Statement on shooting at West Freeway Church of Christ in White Settlement: pic.twitter.com/Crrrvavvs6