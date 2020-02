Стрелба в Тайланд: Войник уби повече от 10 души

В град Нахон Ратчасима в Североизточен Тайланд войник е стрелял и е убил 15 души. Той също така държи 16 заложници на четвъртия етаж на търговския център „Терминал 21“, съобщи TACC, цитирана от агенция "Фокус".

Стрелба в частна болница в Пловдив

Според вестника "Khaosod" служителите на реда заедно с армията провеждат операция за залавяне на престъпника. Говорител на полицията посъветва обществеността да напусне мястото или да остане в помещенията и да следва инструкциите на силите за сигурност.

BREAKING: Heavy gunfire erupts at shopping mall in Thai city of Nakhon Ratchasima; reports of 'many' dead pic.twitter.com/mtQRGR0iid