България

Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан

Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 18:46
Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан
Източник: БТА

К риминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол – Манчестър, с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография, извършени на територията на Обединеното кралство. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция, осъществена от служители на сектор „Издирване“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Германец, издирван за сексуални престъпления срещу деца, е задържан у нас

След множество оперативно-издирвателни действия е установено, че издирваният се укрива в землището на село Опан, област Стара Загора, където има и адресна регистрация. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

За случая своевременно са уведомени дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР и Окръжната прокуратурата в Стара Загора.

България екстрадира педофил от САЩ

Предстои предприемането на последващите действия по процедурата по екстрадиция на лицето съгласно действащото законодателство.

В началото на месеца служители на българската и на германската полиция задържаха край карнобатското с. Искра германец, издирван за детска порнография.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Павлина Дудева    
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