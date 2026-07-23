Българин, издирван с червена бюлетина за сексуална експлоатация на деца, е задържан

К риминалисти от Главна дирекция „Национална полиция“ задържаха 33-годишен български гражданин, обявен за международно издирване с червена бюлетина на Интерпол – Манчестър, с цел арест и екстрадиция във връзка с разследване за престъпления, свързани със сексуална експлоатация на деца и детска порнография, извършени на територията на Обединеното кралство. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Арестът е осъществен в рамките на специализирана полицейска операция, осъществена от служители на сектор „Издирване“ при Главна дирекция „Национална полиция“ и Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Германец, издирван за сексуални престъпления срещу деца, е задържан у нас

След множество оперативно-издирвателни действия е установено, че издирваният се укрива в землището на село Опан, област Стара Загора, където има и адресна регистрация. Мъжът е задържан с полицейска заповед за срок до 24 часа.

За случая своевременно са уведомени дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ в МВР и Окръжната прокуратурата в Стара Загора.

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Предстои предприемането на последващите действия по процедурата по екстрадиция на лицето съгласно действащото законодателство.

В началото на месеца служители на българската и на германската полиция задържаха край карнобатското с. Искра германец, издирван за детска порнография.