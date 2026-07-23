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Две резолюции в САЩ за спиране на войната с Иран, едната мина, другата не

Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в Камарата на представителите

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 19:12
Две резолюции в САЩ за спиране на войната с Иран, едната мина, другата не
Източник: iStock/Getty Images

К амарата на представителите на САЩ гласува за спиране на войната на президента Доналд Тръмп с Иран, без одобрението на Сената, което е поредното отхвърляне от страна на законодателите на начина, по който президентът се справя с конфликта.

Четирима републиканци гласуваха заедно с демократите в подкрепа на мярката, внесена от демократичния конгресмен Прамила Джаяпал.Гласуването мина с 214 срещу 208 гласа, предава Си Ен Ен.

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Републиканските конгресмени Томас Маси, Брайън Фицпатрик, Том Барет и Уорън Дейвидсън подкрепиха резолюцията.

Документът представлява сериозен порицание за Тръмп, но няма да принуди администрацията на президента на САЩ да прекрати войната.

Резолюциите, които не са представени на президента за подпис или вето, нямат силата на закон.

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Сенатът също гласува в четвъртък резолюция за ограничаване на военните правомощия на Тръмп в Иран. Тя обаче беше отхвърлена с 49 гласа „за“ срещу 47 „против“.

Това е вторият път, когато Камарата на представителите гласува срещу войната. Първият беше след провала на меморандума за разбирателство между САЩ и Иран.

Редактор: Николай Киров
Източник: CNN    
Доналд Тръмп САЩ Иран
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