България

Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“

Николай Киров Николай Киров

23 юли 2026, 19:52
Румен Радев проведе среща с президента на Фондация „Америка за България“
Източник: Правителствена пресслужба

М инистър-председателят Румен Радев се срещна с президента на фондация „Америка за България“ Нанси Шилър, в срещата участва и изпълнителният директор на фондацията Десислава Тальокова, съобщиха от правителствената пресслужба.

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В разговора бяха обсъдени проекти, които с подкрепата на организацията съхраняват българското културно наследство и историческа памет. Сред тях се открояват възстановяването на Епископската базилика на Филипопол, както и къщата музей на патриарха на българската литература – Иван Вазов, в София, която скоро ще отвори вратите си с обновената музейна сбирка, за да представи бита и делото на семейство Вазови, се отбелязва в съобщението.

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По време на разговора Румен Радев посочи, че страната ни е заинтересована от финансирането и развитието на повече научни проекти, както и на инициативи в сферата на високите технологии. От своя страна представителите на фондацията поставиха въпроси, свързани с правната рамка, регулираща дейността на неправителствените организации.

Редактор: Николай Киров
Източник: МС    
Румен Радев Америка за България
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