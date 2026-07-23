Румен Радев говори с главния мюфтия Ахмед Хасанов

Б ългария е пример за толерантност, взаимно уважение и разбирателство между религиозните общности и затова активен принос има и дейността на Главното мюфтийство в страната. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с новоизбрания главен мюфтия д-р Ахмед Хасанов, съобщиха от правителствената пресслужба.

„В основата на добрите взаимоотношения се коренят здравите устои на традиционния ислям и споделените ценности между мюсюлмани и християни, които съжителстват мирно у нас“, отбеляза още министър-председателят.

Д-р Хасанов посочи, че Главното мюфтийство под негово ръководство ще запази своята роля за укрепването на тези ценности и ще продължи да насърчава младите хора към уважение и добродетели.

По време на срещата беше обсъдено опазването на културно-историческите паметници, които имат огромно значение за българското общество. Сред темите беше и акредитирането на Висшия ислямски институт като стожер на образованието в ценностите на традиционния ислям, както и оказването на духовна подкрепа на младите хора в условия на морална криза.