Н ай-малко 8 души бяха убити в стрелба в училище в градчето Сузано в покрайнините на бразилския град Сао Пауло, предадоха световните агенции.

Жертвите на нападението шест ученици и двама души от персонала на училището.

Двама маскирани тийнейджъри влезли в училището сутринта местно време и открили огън безразборно. След като убили няколко души и ранили 17 души, двамата нападатели се самоубили.

Малко преди това нападение е имало стрелба на около 500 метра от училището, но все още не е ясно дали нападателите са били същите.

Около 1000 деца е имало в училището в момента на нападението.

Emergency services attend the scene after gunmen stormed a primary school in Sao Paulo and opened fire, before being killed themselves.



