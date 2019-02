Стрелба в центъра на Амстердам. Полицията е застреляла мъж на уличка зад Централната банка, съобщава Reuters.

Холандската полиция е заявила, че е застреляла и убила мъжа, след като той размахвал огнестрелно оръжие срещу тях, пише медията.

Униформените се отзовали на сигнал за човек с пушка в съседна улица, когато мъжът "се насочил срещу полицаите с оръжието".

Той е умрял от раните си, а случаен минувач е бил ранен.

#Breaking: Just in - At least one man shot dead by Dutch police outside Dutch Central Bank in #Amsterdam at the Frederiksplein. after reports of heavy exchange of gunfire. pic.twitter.com/FRxq2zg9kt