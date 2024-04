Стрелба в предградие на Маями, има жертви и ранени

П ри стрелба рано тази сутрин в бар в Дорал, в покрайнините на Маями, щата Флорида, са били убити двама души, а седем са ранени, включително един полицай, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, позовавайки се на местните власти.

Според следователите около 03:30 ч. местно време в бар в търговския център "Сити Плейс Дорал" е избухнал скандал, който прераснал в бой. Когато охранител се опитал да се намеси, неназован мъж извадил пистолет, стрелял по охранителя и го убил, се казва в изявление на полицията.

Late-night shooting at outdoor mall in Miami suburb leaves two dead and 7 injured. pic.twitter.com/WRNNmkR8q6