Приключи драмата със заложниците в Нидерландия, заподозреният е задържан

Д рама със заложници в Холандия, продължила няколко часа в събота, завърши без кръвопролития, четиримата заложници бяха освободени, а полицията арестува заподозрения. Властите заявиха, че няма причина да се подозира "терористичен мотив" за изпитанието, което се случи на нощно място, популярно сред младите хора в град Еде. Полицията каза, че е получила сигнали за потенциална ситуация със заложници в 5:15 сутринта (0415 GMT) в Cafe Petticoat, като местните медии казаха, че "объркан" мъж е нахлул, докато персоналът е разчиствал след парти.

Драма в Нидерландия: Мъж взе няколко заложници в кафене

Мъжът е бил въоръжен с "няколко ножа", които е показал на заложниците, каза прокурорът Мартин Кунст пред репортери на пресконференция в кметството. Полицията също разследва черна раница, която той носел със себе си, на фона на съобщенията, че похитителят е заплашил да използва експлозиви. Говорителят на полицията каза, че полицаите са били на място след минути и са започнали незабавно преговори с мъжа. „За щастие всичко мина добре“, каза той, като отказа да предложи подробности за преговорите. Заподозреният е известен на полицията и е осъждан за заплахи. Водят се разследвания за мотивите и психологическото му състояние, каза Кунст.

"Ужасна ситуация"

Инцидентът задейства властите, включително полиция за борба с безредиците и експерти по експлозиви. Полицията разчисти центъра на града и евакуира жителите на около 150 сгради в близост до кафенето. Влаковете бяха отклонени от града като предпазна мярка. Часове след началото на изпитанието първоначалната група от трима души беше освободена, обществената телевизия NOS показа как излизат от сградата с вдигнати ръце. Четвъртият заложник беше освободен малко след това, а заподозреният за вземане на заложници беше арестуван. Изображенията на NOS показват мъж, коленичил на земята с ръце зад гърба, докато полицаите го държат с белезници. „Ужасна ситуация за всички тези хора. Моята загриженост и мисли са към тях и техните близки. Надявам се, че сега ситуацията е решена бързо и безопасно“, каза кметът на Еде Рене Верхулст.

Миналата година 27-годишен мъж, въоръжен с два пистолета, задържа няколко души като заложници в магазин на Apple в Амстердам, което предизвика напрегнато петчасово изпитание. Това противопоставяне приключи, когато заподозреният беше блъснат от полицейска кола, докато преследваше последния си заложник, който направи отчаян бяг за свобода и избяга от магазина. По-късно той почина в болница от нараняванията си.

Холандия стана свидетел на поредица от терористични атаки и заговори, но не в мащаба на други европейски страни, като Франция или Великобритания. През 2019 г. страната беше шокирана от стрелба в трамвай в град Утрехт, която взе четири жертви. При най-сериозния инцидент, включващ терористична атака, известния холандски антиислямски режисьор Тео ван Гог беше прострелян и намушкан до смърт през 2004 г. в Амстердам от мъж, свързан с холандска ислямистка терористична мрежа.

