Това ли е стрелецът от Москва - кадри с насилие

Р уски медии разкриха вероятната самоличност на мъжа, който нападна централата на Федералната служба за сигурност на Русия.

Според телевизия „Рен”, това е 39-годишният Евгений Манюров, родом от Московска област.

В четвъртък вечерта нападател откри стрелба по служители на ФСБ пред централата на службата на Лубянския площад в Москва.

Един служител беше убит, двама са в много тежко състояние. Общо броят на ранените е петима, като четирима от тях са от ФСБ, а петият е цивилен. Нападателят беше убит в престрелката.

Видеозапис от елиминирането му беше разпространен от руски медии, като се вижда как облеченият в черно мъж стреля срещу служители на ФСБ, криейки се между колоните на сграда, докато не пада на земята, улучен от куршум.

Според руските медии, Евгений Манюров е бил бизнесмен, но през 2015 г. консултантската му фирма е била закрита.

Мъжът се увличал по стрелба и имал призови класирания в състезания.

Засега няма официално потвърждение от властите, че именно Манюров е автор на нападението. Не са известни и мотивите за атаката.

