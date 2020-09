Стрелба на границата между две ядрени сили, нараства ли напрежението

К итай обвини Индия, че нейни войски незаконно са преминали спорната граница в Хималаите и са извършили провокация, като са стреляли предупредително по патрулиращи китайски войници. Китайските военни били принудени "да предприемат контрамерки", заяви Китай без за уточни какви са били те.

Индия отхвърли обвиненията и от своя страна обвини китайските войски, че са стреляли във въздуха при среща в района на Ладах.

Отношенията между двете страни са напрегнати през последните месеци. Двете ядрени сили имат стари гранични спорове, но те се възпламениха с нова сила през юни, когато отново в Ладах при сблъсък загинаха 20 индийски военни. Китай не съобщи дали тогава е понесъл загуби. Тогава двете страни също си размениха обвинения и изпратиха в региона хиляди войници като подкрепления.

Новите взаимни обвинения идват само ден след като Индия заяви, че петима цивилни с били отвлечени от китайски военни в района на спорната граница.

През август Индия обвини Китай в провокиране на военно напрежение на границата два пъти в рамките на една седмица. И двете обвинения бяха отречени от Китай, който заяви, че противопоставянето на границите е "изцяло" по вина на Индия.

Граничният спор между Индия и Китай засяга района на езерото Пангонг Цо, което се намира на 4350 метра надморска височина и е дълго 134 км. В райоа двете страни са установили линия на фактически контрол преди почти 60 години. Периодично припламват спорове, но досега в района нито една от страните не бе използвала огнестрелни оръжия.

