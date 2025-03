Търговската война между Китай и САЩ се разраства

Т ърговското напрежение между двете водещи икономики в света ще ескалира на 10 март, когато Пекин ще започне да налага мита върху определени селскостопански стоки от САЩ в отговор на последното увеличение на митата върху китайския внос, наложени от президента Доналд Тръмп, предава АФП.

Откакто встъпи в длъжност през януари, Тръмп въведе редица мита за основните търговски партньори на САЩ, включително Китай, Канада и Мексико, като се позова на неуспеха им да спрат незаконната имиграция и потоците от смъртоносен фентанил.

След като в началото на февруари наложи обща 10-процентна тарифа върху всички китайски стоки, миналата седмица Тръмп увеличи ставката на 20%.

Пекин реагира бързо, като неговото министерство на финансите обвини Вашингтон в „подкопаване“ на многостранната търговска система и обяви нови собствени мерки.

В резултат на тези ходове ще бъдат наложени нови мита от 10 и 15 процента върху няколко селскостопански продукта от САЩ.

С влизането в сила на новите мита на Тръмп: Китай отвърна на удара по вноса от САЩ

Пилешкото месо, пшеницата, царевицата и памукът от Съединените щати вече ще се облагат с по-високата такса, докато соята, свинското месо, говеждото месо, водните продукти, плодовете, зеленчуците и млечните продукти ще бъдат подложени на малко по-ниска ставка.

Анализаторите твърдят, че ответните мита на Пекин имат за цел да навредят на избирателите на Тръмп, като същевременно останат достатъчно сдържани, за да дадат възможност за сключване на търговска сделка.

Увеличаващите се пречки пред търговията се прибавят към трудностите, с които се сблъскват китайските лидери, стремящи се в момента да стабилизират колебаещата се икономика на страната.

Сред проблемите, с които се сблъскват политиците, са бавните потребителски разходи, продължителната дългова криза в огромния сектор на недвижимите имоти и високата младежка безработица.

Износът на Китай - който миналата година достигна рекордни стойности - може да не осигури същия икономически спасителен пояс за Пекин, тъй като търговската война с Вашингтон се засилва.

Експертите твърдят, че пълните последици от неотдавнашната вълна от мита все още не са напълно усетени, въпреки че първите признаци вече сочат спад в доставките.

