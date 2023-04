Кървава стрелба между банди мотоциклетисти в Тексас, трима убити

Т рима членове на банда мотоциклетисти бяха убити и един ранен при стрелба в градовете Спринг и Хънтсвил, северно от тексаския град Хюстън, съобщи телевизия NBC.

При първия инцидент в Спринг е пострадал 32-годишен мъж, който впоследствие е починал в болницата.

По-късно е извършено второ нападение в Хънтсвил, при което са убити двама души и е ранен още един.

Щатската полиция смята, че инцидентът е част от конфликт между незаконни банди от мотоциклетисти и посочва, че няма заплаха за населението.

Към момента нападателите не са разкрити и са на свобода.

