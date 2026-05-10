Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

С ловашкият премиер Роберт Фицо заяви, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да разговаря по телефона с Владимир Путин, ако иска лична среща с руския лидер.

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата.

Путин прие словашкия премиер Фицо в Кремъл

Словашкият премиер посочи, че по време на личен разговор Зеленски е изразил готовност да се срещне с Путин във всякакъв формат.

„Предадох послание от украинския президент Володимир Зеленски на президента на Русия“, заяви Фицо във видеообръщение.

„По време на личната ни среща в Армения Зеленски ми каза, че е готов да се срещне с Путин във всякакъв формат. Отговорът е очевиден: ако президентът на Украйна има интерес от такава среща, трябва да се свърже по телефона с руския си колега“, добави той.

Slovak Prime Minister Robert Fico said that "if the president of Ukraine is interested in a meeting, he should contact his Russian counterpart by phone."

Фицо подкрепи и удължаването на подкрепеното от САЩ тридневно примирие, което е в сила от 9 май, но вече беше нарушено от Русия с поредица атаки срещу Украйна на 10 май.

„Определих примирието като абсолютно необходимо, за да се отвори пространство за най-важното - дипломатически усилия, диалог и преговори, които са хиляда пъти по-полезни от взаимното избиване“, заяви той.

Фицо беше единственият лидер от Европейския съюз, който посети Москва за руските чествания на Деня на победата, въпреки че не присъства на самия парад.

По-рано словашки представител заяви, че Фицо може да предаде послания от Зеленски на Путин по време на срещата си с руския лидер. Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков по-късно отрече това да се е случило, но призна, че Фицо е обсъдил с Путин последните си разговори със Зеленски.

Спорното посещение на Фицо в Москва идва след поредица разговори със Зеленски, включително лична среща с украинския президент в Ереван на 4 май. Тези срещи се състояха малко след поражението на съюзника на Кремъл Виктор Орбан в Унгария и показаха по-мек тон на Фицо към Киев след месеци на нарастващо напрежение.