Роберт Фицо: Зеленски трябва да се обади на Путин за лична среща

10 май 2026, 18:23
Източник: БГНЕС/EPA

С ловашкият премиер Роберт Фицо заяви, че украинският президент Володимир Зеленски трябва да разговаря по телефона с Владимир Путин, ако иска лична среща с руския лидер.

Фицо направи коментара ден след срещата си с Путин в Москва, където присъства на събитията за Деня на победата.

Словашкият премиер посочи, че по време на личен разговор Зеленски е изразил готовност да се срещне с Путин във всякакъв формат.

„Предадох послание от украинския президент Володимир Зеленски на президента на Русия“, заяви Фицо във видеообръщение.

„По време на личната ни среща в Армения Зеленски ми каза, че е готов да се срещне с Путин във всякакъв формат. Отговорът е очевиден: ако президентът на Украйна има интерес от такава среща, трябва да се свърже по телефона с руския си колега“, добави той.

Фицо подкрепи и удължаването на подкрепеното от САЩ тридневно примирие, което е в сила от 9 май, но вече беше нарушено от Русия с поредица атаки срещу Украйна на 10 май.

„Определих примирието като абсолютно необходимо, за да се отвори пространство за най-важното - дипломатически усилия, диалог и преговори, които са хиляда пъти по-полезни от взаимното избиване“, заяви той.

Фицо беше единственият лидер от Европейския съюз, който посети Москва за руските чествания на Деня на победата, въпреки че не присъства на самия парад.

По-рано словашки представител заяви, че Фицо може да предаде послания от Зеленски на Путин по време на срещата си с руския лидер. Помощникът на Кремъл Юрий Ушаков по-късно отрече това да се е случило, но призна, че Фицо е обсъдил с Путин последните си разговори със Зеленски.

Спорното посещение на Фицо в Москва идва след поредица разговори със Зеленски, включително лична среща с украинския президент в Ереван на 4 май. Тези срещи се състояха малко след поражението на съюзника на Кремъл Виктор Орбан в Унгария и показаха по-мек тон на Фицо към Киев след месеци на нарастващо напрежение. 

Голям пожар в София: Гори изоставена сграда в "Хаджи Димитър"

Триумф в сърцето на България: Пол Мание е кралят на София в Джиро д'Италия 2026

„Мислех, че всички ще умрем": Какво се случи на борда на полет 4345 в Денвър, ударил човек при излитане

Защо колоездачите на Джиро д'Италия носят розово? Историята зад Maglia Rosa

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Котешка интуиция: могат ли котките да разпознаят добрия и лошия човек?

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Въпреки тридневното примирие: Трима загинаха при руски удари в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в петък, че Русия и Украйна са се споразумели за тридневно примирие от 9 до 11 май

Хиляди празнуваха в Будапеща встъпването в длъжност на Мадяр

Десетки хиляди унгарци изпълниха площада пред парламента в Будапеща, за да приветстват новия министър-председател Петер Мадяр. След 16 години управление на Виктор Орбан, партия „Тиса“ обещава нов курс към Европа и безмилостна борба с корупцията

Мащабно залесяване в Родопите: Нова гора изниква над Югово пет години след големия пожар

Специализирана техника и нови технологии помагат за възстановяването на 1000 декара, погубени при пожара през 2021 г.

Заради отказ на виза: Баща остава на 2300 км от 11-месечната си дъщеря

Семейството продължава битката с институциите след допусната административна грешка

Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Очевидци твърдят, че влак за малко не е блъснал автомобил

Въпреки примирието в Близкия изток: Кувейт стана обект на атака с дронове

През последните дни бяха регистрирани няколко инцидента в региона

ДБ: Изправени сме пред правителството на мигриралата олигархия

Откриха телата на двама сингапурци, загинали след изригването на вулкана Дуконо в Индонезия

Седемнадесет души, включително седем сингапурци и десет индонезийци, са оцелели след инцидента

Учен разкри дали изкуствения интелект има съзнание

От страх да не нарани чувствата му до борба за правата на роботите: Прочутият биолог Ричард Докинс отвори отново дебата за това дали мощните чатботове са просто сложни математически модели или вече притежават искрата на съзнанието

Товарен кораб е ударен от "неидентифициран снаряд" край Доха

Плавателните съдове в района са предупредени да преминават с повишено внимание

Нова ера в Унгария без Орбан. Кои са министрите на Мадяр?

Новоизбраният унгарски премиер Петер Мадяр притежава забележителен талант да обръща ситуациите в своя полза - често с малки, но ефективни жестове

Затварят "Цариградско шосе" в София до 22:00 ч. заради финала на Джиро д'Италия

Пътната полиция е на терен с извънредни екипи поради интензивния трафик

Дейвид Шулц: Тръмп търси „нов Орбан“, за да разбие консенсуса в ЕС

Американският политолог анализира бъдещето на отношенията с кабинета „Радев”, санкциите „Магнитски” и войната с Иран

45 000 коремни преси за 58 часа: Българин на крачка от световен рекорд на Гинес

Предизвикателството се изпълнява от варненеца Станислав Златарев в село Овчага

Има ли риск хантавирусът да стигне до България

Петър Витанов: Влизаме в дългова спирала, дефицитът може да надхвърли 7%

Свалянето на цените, реформата в съдебната система и реалната картина на държавния бюджет са основните приоритети пред „Прогресивна България“, заяви той

