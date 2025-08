Тръмп възнамерява да се срещне лично с Путин

Д оналд Тръмп е "отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски", заяви днес говорителката на Белия дом Карълайн Левит, цитирана от "Франс прес".

Левит уточни, че "руснаците са изразили желание за среща" с американския президент.

Тръмп възнамерява да се срещне лично с руския си колега още следващата седмица и след това да проведе среща между двамата и държавния глава на Украйна, съобщи преди това "Ню Йорк Таймс", позовавайки се на свои източници.

Тръмп е разкрил плановете си в телефонен разговор с европейски лидери в сряда.

Европейските лидери, които се опитват да играят координираща роля за прекратяване на войната между Русия и Украйна, изглежда са приели казаното от Тръмп.

Срещата между Путин и Уиткоф приключи

Самият Зеленски днес участва в конферентния разговор с Тръмп и европейските лидери, като съобщи за това в X.

"Точно на път за нашите бригади тук, в Сумска област, разговарях с президента Тръмп. Този разговор се проведе след посещението на представителя на президента Тръмп, Стив Уиткоф, в Москва. Съвместната ни позиция с нашите партньори е абсолютно ясна – войната трябва да приключи. И това трябва да стане по справедлив начин. Европейските лидери присъстваха на разговора и съм благодарен на всеки от тях за подкрепата. Обсъдихме това, което беше обявено в Москва. Украйна определено ще защити своята независимост. Всички ние се нуждаем от траен и надежден мир. Русия трябва да сложи край на войната, която самата тя започна. Благодаря на всички, които подкрепят Украйна", заяви Зеленски.

Right on my way from our brigades here in Sumy region, I spoke with President Trump. This conversation happened after President Trump's representative, Steve Witkoff, visited Moscow.



Our joint position with our partners is absolutely clear – the war must end. And it must be done… pic.twitter.com/NOxZPAdSr2