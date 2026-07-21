Активираха BG-Alert за мощна буря тази нощ в Благоевград

Внимание: Оранжев и жълт код за порои и градушки в сряда, градусите тръгват надолу

Нашествие на огромни скакалци у нас, опасни ли са

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Нивото на река Дунав е рекордно ниско за сезона

С истемата за ранно предупреждение на населението BG-Alert е активирана за област Благоевград. Информацията за това е налична на интернет страницата на системата.

След силната буря: Каква е обстановката в Югозападна България

Съобщението е за възможна буря в тъмната част на денонощието в областта.

В съобщението се посочва, че се съветват гражданите да предприемат действия за своята безопасност и опазване на имуществото си.

„Все едно сме били на война“: Пловдив се събуди в разруха след най-тежката си буря

През вчерашния ден областният управител на област Благоевград Васил Трендафилов отново активира системата за предупреждение на населението за опасност BG-Alert.

В понеделник вечерта силни бури нанесоха материални щети в Благоевград, Сандански, Пловдив.