Нов скандал в Унгария, проверяват сървъри на партията на Орбан

П артията „Фидес“ на бившия премиер на Унгария Виктор Орбан, която загуби властта на изборите през април, съобщи, че прокуратурата е извършила акция срещу нейните сървъри за данни.

След края на 16-годишното твърдо управление на Орбан новото проевропейско консервативно правителство на премиера Петер Мадяр предприе бързи стъпки за ограничаване на влиянието, което самообявилият се за „нелиберален“ лидер продължава да има върху централноевропейската държава.

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Мадяр също така обеща да потърси отговорност от лицата, свързвани с корупция, която според наблюдатели се е превърнала в широко разпространен проблем по време на управлението на неговия предшественик, както и да върне публични активи от хора, които са ги „придобили незаконно“.

Акцията на прокуратурата беше проведена часове, след като Орбан се завърна в Будапеща от САЩ, където присъства на Световното първенство по футбол. Така той сложи край на спекулациите, че може да не се върне в страната.

Орбан съобщи във Фейсбук, че ръководството и депутатите на „Фидес“ ще проведат заседание, а в сряда той ще даде пресконференция заедно с новия председател на парламентарната група.

„Следователи от прокуратурата се появиха без предупреждение в центъра за данни, където се намират сървърите на „Фидес“, с намерението да изземат цялата комуникационна система и базите данни на партията“, обявиха от партията на Орбан във „Фейсбук“, предава АФП.

„Фидес“ заяви, че „подобен случай няма прецедент в Унгария от 1990 г. насам, след края на комунизма“.

От партията обвиниха новия премиер Мадяр в „автократични действия“ - обвинение, което често беше отправяно и към самия Орбан по време на управлението му.

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След съобщението Мадяр заяви във „Фейсбук“, че е научил за предполагаемата акция от „Фидес“.

„Очакваме изявление от прокуратурата“, добави той.

Партията „Тиса“ на Мадяр спечели убедително изборите през април с обещание за „смяна на режима“, като получи мнозинство от две трети в парламента.

Правителството му предприе действия за прекратяване на ерата на Орбан, включително чрез приемането на редица антикорупционни мерки и промени в конституцията, които на практика не позволяват на Орбан да се кандидатира отново.