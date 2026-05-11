Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават

11 май 2026, 21:32
Източник: БТА/АР

У крайна е готова за среща между лидерите на Украйна и Русия - Володимир Зеленски и Владимир Путин, ако Кремъл действително желае преговори.

Това заяви ръководителят на канцеларията на украинския президент Кирило Будановпо време на посещение в Литва, съобщи "Укринформ". 

Според литовската обществена телевизия LRT Буданов е заявил, че разговори между Зеленски и Путин няма да се случат „като гръм от ясно небе“, но ако сигналите от Русия за диалог са искрени, Украйна „също би била готова“.

Русия обяви, че Путин е готов да се срещне със Зеленски

На 10 май, след посещението си в Москва, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че ако Зеленски желае среща с Путин за преговори, трябва директно да се свърже с Кремъл. По думите на Фицо това е бил отговорът на Путин, след като словашкият премиер му е предал готовността на Зеленски за среща във всякакъв формат.

Попитан от журналисти за възможността за подобен разговор, Буданов се пошегува, че между воюващи държави междудържавните телефонни линии са прекъснати и че „такива разговори не се водят по мобилни телефони“.

„Сериозно казано, ако Руската федерация наистина е готова за сериозен разговор, Украйна също би била готова“, заяви той.

Буданов подчерта, че Украйна многократно е доказвала с действията си, че подкрепя прекратяването на войната и постигането на мир.

Зеленски: Дори разговор с Путин вече е компромис

„Това е официалната позиция на Украйна, подкрепена от президента на Украйна. Ние подкрепяме прекратяването на бойните действия. Искам още веднъж да подчертая: постигането на мир не е слабост, а доказателство за здрав разум“, каза той.

Буданов допълни, че ситуацията на бойното поле остава „стабилна“, както и самият руски режим.

„Но нищо на този свят не трае вечно“, добави той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че сраженията с Русия продължават въпреки тридневното примирие, договорено с посредничеството на САЩ. Зеленски обвини Москва, че не желае да сложи край на четиригодишната война.

„Днес на фронта нямаше тишина, имаше сражения. Ние регистрирахме всичко това“, каза Зеленски в ежедневното си обръщение в последните часове на примирието.

„Виждаме също, че Русия няма намерение да прекрати тази война; за съжаление, тя подготвя нови атаки“, добави украинският президент.

Източник: БГНЕС    
Румен Радев първо ще посети в Германия като премиер

Калас: Путин никога преди не е бил в по-слаба позиция

Украйна е готова за среща между Путин и Зеленски

Тръмп обяви, че примирието с Иран е "на изкуствено дишане"

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

Xpeng P7 ми показа какво наистина значи автономно шофиране (тест драйв)

Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София
Пламъци, дим над центъра и извънредни мерки: Всичко за пожара, който затвори район в София

Тръмп пристига в Пекин за ключови преговори със Си Цзинпин

Нобеловата лауреатка Наргес Мохамади преместена в болница в Техеран

Французин проявил симптоми при завръщането си от круизния кораб, засегнат от хантавирус

Тир се преобърна и блокира път Е-79

Тирът е поднесъл на мокър участък от главния път

Седем награди за NOVA в конкурса за чиста журналистика „WEB REPORT”

Dir.bg отличи онези автори, които създават качествена, почтена и отговорна журналистика

Стрелецът от вечерята отрече да искал, да убие Тръмп

Той е обвинен за опит за убийство на президента и нападение над федерален служител

ЕС с нови санкции срещу Русия за отвличането на украински деца

Санкциите включват замразяване на активите и забрана за достъп до ЕС

Стартира националната информационна кампания за превенция на насилието над и сред деца „Детството е за смях, не за страх“

Инициативата на Фондация „Лъчезар Цоцорков“ обединява институции, младежи и медии за създаване на безопасна среда за децата

„Бийтълс“ се завръщат на покрива: Легендарното им студио става музей на 7 етажа

Сър Пол Маккартни и Ринго Стар отварят вратите на сградата на „Савил Роу“ 3, където бандата изнася последния си концерт и записва албума „Let It Be“

ISW: Кремъл изкриви думите на Путин, за да внуши фалшиво усещане за бърз край на войната

Според Института за изучаване на войната руският президент не е давал знак за спиране на боевете, а целта на Москва остава капитулация на Украйна

Мъж с брадва и резачка разби кола и плаши с убийство в Дамяница

По първоначални данни причинената щета на автомобила е в размер на около 1500 евро

Капан с дъвка: Детективи под прикритие разкриха двоен убиец след 40 години

Години наред над семействата на жертвите тегне облак от подозрения

Партиите реагираха на предложенията на "Прогресивна България"

ДПС към "Прогресивна България": Първа стъпка в правилната посока

Вампири, хард рок и кукла на пуйка: Най-абсурдните моменти в историята на „Евровизия“

От зловещи чудовища до сатирични военни униформи – „Евровизия“ винаги е била сцена за провокации. Припомняме ви най-екстравагантните и шокиращи изпълнения, които размиха границата между музикален конкурс, политическа сатира и истински театър на абсурда

ЕК успокои Европа за хантавируса

Комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката

Сватба, фламинго и препарирана лисица – най-ярките моменти от Джиро д'Италия в България

От старта в Несебър на 8 май до финала в София хиляди българи съпътстваха трасето и трите етапа у нас

През януари 2026 г. президентът на ФИФА Джани Инфантино заяви, че търсенето на билети за Световното първенство ще е колкото за „1000 световни първенства наведнъж“

Как уебсайтът „Apocalypse Early Warning System“ използва алгоритми и авиационни данни от реално време, за да проследи дали милиардерите се спасяват към бункерите си часове преди масовата паника

Бивши министри на финансите ще заместват Гълъб Донев

Това са Людмила Костова Петкова и Росица Атанасова Велкова-Желева

