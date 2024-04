Старт на историческия наказателен процес срещу Доналд Тръмп в Ню Йорк

Д нес Доналд Тръмп ще стъпи в нюйоркски съд и ще стане първият бивш президент на САЩ, който ще бъде изправен пред съда по наказателно дело.

Той е обвинен, че е фалшифицирал бизнес документацията си, за да прикрие плащане на пари за мълчанието на Сторми Даниълс, бивша порно малко преди изборите през 2016 г.

"Толкова сте егоцентричен": Тръмп се сравни с Нелсън Мандела

77-годишният г-н Тръмп е заплашен от максимум четири години затвор, ако бъде признат за виновен, но може да избегне затвора и вместо това да бъде глобен.

Той не се признава за виновен.

Историческият съдебен процес срещу Тръмп ще се проведе на фона на президентската му кампания и в крайна сметка може да доведе до това предполагаемият републикански кандидат да стане осъден престъпник месеци преди избирателите да се отправят към урните през ноември.

"Това е безпрецедентен случай", казва Алекс Кийсар, професор по история и публична политика в училището "Кенеди" към Харвардския университет. "Не е имало нищо сравнимо с него".

