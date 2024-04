Тръмп за еврейските гласоподаватели, които подкрепят Байдън: Трябва да си прегледат главата

Д оналд Тръмп снощи разкритикува еврейските гласоподаватели, които подкрепят президента на САЩ Джо Байдън и определи предстоящите избори като референдум за силата на християнството в САЩ, предаде Асошиейтед прес. Агенцията определи изказването му като част от опитите на бившия президент да се хареса на консервативните евангелисти, които са важен елемент от политическата му база.

В реч в Атланта преди предизборно събитие за набиране на средства кандидатът на републиканците за президентските избори през ноември поднови критиките си към реакцията на Байдън на войната между Израел и "Хамас" и подкрепата от страна на неговата администрация за правата на ЛГБТК американците, включително транссексуалните хора.

VOA: Тръмп и Байдън ще повторят мача си отпреди четири години

"Байдън напълно е изгубил контрол над израелската ситуация", заяви Тръмп, чиято победа през 2016 г., се дължеше в голяма степен на подкрепата на консервативни християни от бялата раса. "Всеки евреин, който гласува за демократите или гласува за Байдън, трябва да си прегледа главата", добави той.

Според Тръмп Байдън "напълно е изоставил Израел".

-shy Republicans urged to support Donald Trump over Biden for the sake of the country, emphasizing border security and military support, despite personal dislikes. Choosing Biden seen as choosing deaths of Americans and abandonment of Israel to Hamas. No… https://t.co/5z3xUe4Ho6