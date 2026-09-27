Сръбският президент ще се оттегли, за да стане премиер по модел, напомнящ за Путин

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Александър Вучич е заявил, че ще подаде оставка като президент на Сърбия на 27 септември, след което ще се кандидатира за премиер на предсрочните парламентарни избори на 25 октомври.

След оставката председателката на парламента Ана Бърнабич ще поеме временно президентските функции, докато страната се подготвя и за отделни президентски избори.

Предсрочният вот се провежда на фона на продължаващи студентски и антиправителствени протести, започнали след срутването на козирка на гара в Нови Сад през 2024 г., при което загинаха 16 души.

Vučić razgovarao sa Putinom, obavestio ga da sutra podnosi ostavku https://t.co/1ym1MuOxv9 — Danas (@OnlineDanas) September 26, 2026

Изправеният пред политически натиск сръбски президент Александър Вучич се очаква да подаде оставка в неделя в предварително обявен ход, чрез който се стреми да премине на поста министър-председател и да запази близостта си до властта в балканската държава, пише Vreme .

Председателката на парламента Ана Бърнабич, негов съюзник, ще поеме временно президентския пост. Междувременно сърбите ще гласуват на предсрочни избори на 25 октомври, които имат за цел да сложат край на продължаващите близо две години антиправителствени протести, превърнали се от политически дискомфорт в заплаха за Вучич.

Той обаче е уверен, че неговата Сръбска прогресивна партия ще спечели изборите и ще удължи управлението си, което продължава от 2012 г., въпреки противоречивите резултати от социологическите проучвания.

Планът на Вучич да премине на премиерския пост напомня този на руския президент Владимир Путин, който успя да остане на власт, като прекара четири години като министър-председател и така заобиколи ограниченията за броя президентски мандати.

Вучич обяви кога ще подаде оставка като президент на Сърбия

Вучич е разговарял с Путин в събота и е информирал руския лидер за подготовката за изборите, съобщи Кремъл в изявление. Според руската страна двамата са подчертали необходимостта да бъде предотвратена външна намеса в изборния процес.

За да успее планът на Вучич, Прогресивната партия трябва да победи един от най-силните си политически противници досега, „Студентската листа“, която обещава да премахне пълния контрол на президента върху обществените институции, включително съдебната система и медиите, както и да гарантира достъпно жилищно настаняване и здравеопазване.

Воденото от студенти движение се разрасна от масовите протести, започнали през 2024 г., след като козирка се срути на наскоро ремонтирана железопътна гара в Нови Сад и причини смъртта на 16 души. Инцидентът предизвика обществено недоволство на фона на обвинения в корупция при възлагането на обществени поръчки и некомпетентност сред управляващия елит.

Вучич с ход по модела на Путин? Заговори за оставка и нова власт

По време на повече от деветте години на Вучич на власт Сърбия се опитва да поддържа жива буксуващата си кандидатура за членство в Европейския съюз, като същевременно запазва добри отношения с Москва и привлича чуждестранни инвестиции.

Той също така превърна балканската държава без излаз на море с население от около 6,5 милиона души във важен вход за Китай към Европа, като Пекин инвестира милиарди долари в сръбската индустрия, от минното дело до производството на хуманоидни роботи.

56-годишният Вучич обаче не успя да подобри отношенията със съседно Косово, ключово условие за напредъка на Сърбия по пътя към членство в ЕС.

Президентът отхвърля обвиненията в сплашване на избиратели, манипулиране на изборни урни и други нарушения, които според опонентите му са белязали предишни избори.