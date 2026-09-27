Борисов критикува икономическата политика и предупреждава за рискове пред България

Бойко Борисов критикува икономическата политика на управляващите, като според него високите разходи и инфлацията увеличават риска за икономиката и задлъжняването на хората.

Той предупреди, че разрешаването на износ на горива може да задълбочи недостига и поскъпването, и се обяви за по-ниски данъци и подкрепа за предприемачеството.

Борисов постави под въпрос заложения бюджетен дефицит от 5,7% и заяви, че ГЕРБ би следвал политика на харчене според приходите на държавата; бюджетът за 2026 г. действително предвижда дефицит от 5,7% от БВП.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отправи остри критики към икономическата политика на управляващите и предупреди за сериозни рискове пред българската икономика. По думите му високата инфлация и големите публични разходи могат да доведат до допълнително натоварване на държавата, а според него при настоящата политика хората едновременно обедняват и задлъжняват.

Борисов коментира и позицията на България по международни теми, както и оценката на рейтинговата агенция „Фич“ за страната.

„Това е така наречената политика - навън едно говориш, вътре друго правиш“, заяви Борисов по повод действията на държавното ръководство и позицията на България по отношение на Украйна и Европейския съюз.

Той коментира и цените на горивата, като предупреди, че разрешаването на износ на горива може да доведе до дефицит и ново поскъпване.

„Завчера приеха закон, с който позволиха на рафинерията да продава нафта извън държавата. Е, питам, като няма нафта и се дига цената, що ще продаваме навън?“, попита лидерът на ГЕРБ.

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По думите му, ако има произведени излишъци, те трябва да бъдат пуснати на вътрешния пазар.

„Ако бяхме ние, ако беше ГЕРБ, нямаше да допуснем това вдигане на цените на горивата. И сме го правили много пъти“, каза Борисов.

Той защити позицията на ГЕРБ за по-ниски данъци и повече предприемачество.

„ГЕРБ е партия, която пази предприемчивите хора. Тези, които са си направили сметката, които са си изкарали парите, които произвеждат, които са в основата на пазарната икономика“, заяви той.

Борисов коментира и идеята за облагане на свръхпечалбите. Според него на практика този разход ще бъде прехвърлен върху потребителите.

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„Банки, вериги – те веднага ще го сложат в цената на хората. Те никога няма да останат те да го платят“, каза той.

Лидерът на ГЕРБ се спря и на предупрежденията на „Фич“. По думите му агенцията посочва високата инфлация и големите публични разходи като риск за икономиката.

„Фич две неща казва – инфлацията и големите публични разходи ще поставят на червено икономиката. Тя се претоваря. А това значи гръцкия сценарий. Влезем ли в подобен сценарий няма оправяне. Ще търсим пак Дянков, но не да предлага постна пица, а нещо, което да има“, заяви Борисов.

Той постави под въпрос и заложения в бюджета дефицит.

„Към днешна дата дефицитът е 2,2 процента. А в предложението за бюджета дефицитът е 5,7. Сложният математически въпрос е как за осем месеца е 2,2, а за още два месеца ще стане 5,7“, каза той.

Борисов заяви, че ГЕРБ ще премахне мерките на управляващите, ако получи отново доверието на избирателите.

„Ние в ГЕРБ искаме да харчим толкова, колкото изкарва държавата. Това, което сме изкарали, толкова да харчим. Не искам децата ни да плащат нашите дългове“, каза лидерът на партията.

Той отново посочи ръста на брутния вътрешен продукт по време на управленията на ГЕРБ като аргумент в подкрепа на икономическата си политика.

„Когато те са управлявали, брутният вътрешен продукт е бил 34 милиарда евро. След управлението на ГЕРБ е 116 милиарда евро. Оставям ви да си направите изводи“, заяви Борисов.