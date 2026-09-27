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Шок в света на лукса: Gucci пусна маратонки "Made in China"

Ходът на бранда предизвика буря от дискусии и притеснения за имиджа му

27 септември 2026, 07:06
Шок в света на лукса: Gucci пусна маратонки "Made in China"
Източник: iStock

И талианският моден гигант Gucci пусна в продажба нови модели луксозни маратонки с етикет „Made in China“. Решението представлява рязък завой от вековната традиция на бранда за италианско производство и вече предизвиква сериозни притеснения сред анализаторите, че може да навреди на висок клас имиджа на компанията, съобщи Reuters.

Ходът подчертава сложната задача пред новия креативен директор Демна, който трябва да създава иновативни продукти и същевременно да контролира разходите, за да си върне купувачите от средната класа - основната потребителска група за марката.

Моделът Drip: Първата крачка извън Италия

Флагманът на тази нова стратегия е футуристичният модел маратонки Drip, описван на сайта на Gucci като „първата маратонка на Демна за бранда“.

  • Цена: Около 800 евро в Европа и 1000 долара в САЩ. Въпреки че цената е по-ниска спрямо много други обувки на Gucci, тя остава стабилно в премиум сегмента.
  • Дизайн: Изработен от найлон, канвас и велур, без връзки. Формата му напомня на емблематичните стрийтуеър модели, които Демна създаде по време на успешния си период в Balenciaga.
  • Производство: Както на официалния уебсайт на марката, така и на физическите модели в бутиците в Париж, обувките ясно носят етикета „Made in China“. Втори кожен модел тип slip-on от същата колекция също се произвежда там.

Официалната позиция на Gucci

От модния бранд побързаха да разсеят опасенията, че планират пълно изнасяне на производството си от Европа. В официално изявление компанията потвърди, че Италия „винаги ще бъде в сърцето на производствения модел и идентичността на Gucci“.

Групата обясни, че е избрала китайски партньор заради специфични технически изисквания:

„Избраният партньор предложи технологичното ноу-хау и възможности, които са най-подходящи за постигане на стандартите за производителност и качество, към които се стремим“, посочват от бранда, сравнявайки хода с работата си със швейцарски и японски доставчици за часовници и очила.

Риск за имиджа и финансови затруднения

През последните три години продажбите на Gucci (която е водещата марка в конгломерата Kering) се сринаха почти наполовина, което принуди компанията да затвори десетки бутици по света.

Китай безспорно е световен център за производство на спортни обувки, но според пазарните експерти премахването на етикета „Made in Italy“ крие сериозен риск от реакция сред купувачите:

Анализаторите от Berenberg предупреждават за напрежение между географския произход и премиум позиционирането, което Gucci се опитва да възстанови.

Саймън Уайтхаус, консултант в луксозния сектор от Милано, е още по-директен: „Made in China просто не изглежда добре за луксозна марка от този ранг“.

Освен това източници от бранда разкриват, че Gucci е започнал дискретно да намалява цените на определени артикули. Комбинацията от намаления и китайско производство кара част от инвеститорите и клиентите да се запитат дали марката не губи своята уникална стойност.

Източник: Reuters    
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