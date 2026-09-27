Есента показва характер: Слънце, облаци и силен вятър в неделя

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В неделя над по-голямата част от България ще е слънчево, с температури между 18° и 23°; в София около 19°.

По Черноморието и планините ще е по-облачно, с изолирани валежи и силен североизточен вятър; морето ще бъде с вълнение 3-4 бала.

В началото на новата седмица времето ще остане сходно - 18°-23°, променлива облачност и отделни слаби валежи, без обявени предупредителни кодове.

В неделя над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време с развитие на купеста облачност след пладне. Почти през целия ден значителна ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на изолирани места ще превали, повече като количество в крайните югоизточни райони. Ще духа до умерен вятър от североизток, в източните и на места в крайните южни райони – временно силен.

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°.

В София максималните температури около 19°.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 27 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено, но синоптиците предупреждават за силно морско вълнение.

Карта на прогнозираните опасни явления в Република България за 27.09.2026 г. Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и още малко ще се повиши.

Над Черноморието ще преобладава облачно време. На места ще превалява дъжд, повече като количество в крайния южен участък от крайбрежието. Ще духа умерен и временно силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 23°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще преобладава облачно време. Слаб дъжд ще превали на изолирани места в масивите от западната половина от страната, а в Странджа на повече места и повече като количество. Ще духа умерен, в Източната Стара планина, Източните Родопи и Странджа и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 11°, на 2000 метра – около 4°.

През първите дни от новата седмица вятърът ще се запази от североизток, в Източна България ще се усили. Облачността ще бъде променлива, над източната половина от страната и планинските райони – по-често значителна, но само на отделни места там ще има валежи от дъжд, предимно слаби.

На снимката е показана метеорологична карта с прогнозата за времето за 28 септември 2026 г. Източник: НИМХ

Температурите ще останат без съществена промяна, преобладаващите минимални – между 7° и 12°, малко по-ниски в отделни котловинни полета в Западна България, максималните ще бъдат предимно между 18° и 23°.