България

„Прости сърце“: Кардиолог разкри как да се грижим за най-важния орган

Алдин Али посочи спорта, здравословното хранене, отказа от цигарите и контрола на стреса като важни фактори

Обновена преди 3 часа / 27 септември 2026, 09:17
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  • Сърдечно-съдовите заболявания са причина за над 60% от смъртните случаи в България, като кардиологът Алдин Али подчертава значението на профилактиката.
  • Според него основните мерки са спорт, здравословно хранене, отказ от тютюнопушене и ограничаване на стреса и негативните отношения.
  • Кардиологът отбелязва, че медицината у нас се развива бързо с нови лекарства и методи за лечение, но прекомерното следене на показателите чрез технологии може да увеличи тревожността.

Доц. Петров: 60% от смъртността у нас се дължи на сърдечно-съдови заболявания

Болестите на сърцето са сред най-разпространените у нас и статистиката е категорична тук – повече от 60% от всички смъртни случаи се дължат на заболявания на органите на кръвообращението.

Защо в тази статистика България е лидер в Европа и какво може да се направи – два дни преди Световния ден на сърцето в ефира на NOVA гостува кардиологът Алдин Али.

„Стандартните неща, които казваме, са да спортуваме, да се храним здравословно и да не пушим. Много важно е да спазваме емоционална хигиена. Когато прекарваме емоциите през сърцето си, това е най-вредното за него. Стресът може да предизвика страхотни промени в организма ми”, заяви кардиологът.

„Много често около нас има токсичност в отношенията и не трябва да допускаме такива хора да въздействат в нашия живот. Трудно е, защото голям процент от хората имат такива наченки”, допълни д-р Али.

Доц. Петров: 60% от смъртността у нас се дължи на сърдечно-съдови заболявания

По думите му в системата няма пропуски и в момента няма негативна статистика.

„У нас нещата се подобряват, в сърдечно-съдовата медицина имаме страхотни успехи. В последните няколко месеца се развива скорострелно. Имаме много нови лекарства и методи за лечения. В момента мога да предвидя колко време ще живее пациентът”, обясни той.

Относно технологиите, с които можем да проследим кръвното си налягане, кардиологът обясни, че често те имат обратен ефект и влияят негативно на тялото ни, когато видим, че нещо не е наред.

„Ако искаме нещо от живота, трябва да го пожелае от сърце”, каза още той по повод кампанията „Прости сърце”, която е под негова инициатива.

Вижте в нашата галерия:

Как да балансираме нивата на холестерола за здраво сърце
28 снимки
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холестерол
холестерол
холестерол
Източник: NOVA    
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