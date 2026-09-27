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Иран е готов да отговори на евентуални нови американски удари

Командващият иранската армия Амир Хатами заяви, че Техеран няма да приеме да бъде лишен от възможността да търгува

27 септември 2026, 13:27
Иран е готов да отговори на евентуални нови американски удари
Илюстративно изображение: плакат с ликовете на покойния върховен лидер на Иран аятолах Али Хаменей (вляво) и неговия син и настоящ върховен лидер Моджтаба Хаменей в предградие в ливанската столица Бейрут.   
Източник: БТА
  • Иранската армия заяви, че е в пълна готовност за евентуални нови американски удари и предупреди, че САЩ ще понесат по-големи щети при ново нападение.
  • Изявлението идва след като Доналд Тръмп отхвърли иранското предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.
  • Иранският военен командир Амир Хатами определи войната като „критичен и решаващ етап“ и заяви, че Техеран няма да приеме ограничения върху търговията си, докато чужди сили използват стратегическите морски пътища.

Иранските въоръжени сили са готови да отговорят на евентуални нови американски удари, заяви говорителят на иранската армия Мохамад Акраминя, цитиран от държавните медии.

Той направи изявлението след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е отхвърлил иранско предложение за отваряне на Ормузкия проток и прекратяване на бойните действия.

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Акраминя заяви, че иранските въоръжени сили са в пълна готовност за евентуална нова конфронтация.

Той предупреди, че при ново американско нападение САЩ ще понесат по-сериозни щети.

Отделно главнокомандващият иранската армия Амир Хатами заяви, че войната е в “критичен и решаващ етап“.

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По думите му Техеран няма да приеме ситуация, при която Иран е лишен от възможността да търгува, докато чужди сили продължават да използват стратегическите морски пътища в региона.

"Ако Иран не може да търгува, ако Иран не може да живее, никой няма да може да търгува или да живее. Ормузкият проток е протокът на нашето достойнство и чест и няма да позволим враговете на страната да използват този важен логистичен маршрут, докато иранският народ е лишен от тази възможност“, заяви Хатами.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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