Свят

Автобус се преобърна на магистрала в Германия, двама загинаха, близо 25 са ранени

Инцидентът е станал край Бухлое в Бавария рано сутринта.

27 септември 2026, 13:19
Катастрофирал автобус на магистрала А19 близо до Рьобел, провинция Мекленбург-Предна Померания, 4 юли 2026 г.
Катастрофирал автобус на магистрала А19 близо до Рьобел, провинция Мекленбург-Предна Померания, 4 юли 2026 г.   
Източник: БТА
  • Двама души загинаха, а близо 25 бяха ранени при преобръщане на туристически автобус на магистрала А96 край Бухлое, Бавария.
  • Един от пострадалите е в критично състояние с опасност за живота; в автобуса са пътували около 40–50 туристи, предимно от Филипините.
  • Автобусът е напуснал пътното платно без участие на друг автомобил и се е преобърнал; прокуратурата е назначила експерт, който да установи причината.

Тежка катастрофа с автобус в Бавария, 18 души са загинали

Двама души изгубиха живота си, а близо 25 още бяха ранени, след като автобус се преобърна на магистрала А96 в южната част на Германия, съобщи полицията, цитирана от ДПА. 

Говорителка на полицията уточни, че още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши.

Произшествието се е случило рано тази сутрин малко преди 06:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време) на магистрала А96 близо до градчето Бухлое в източната част на окръг Алгой в провинция Бавария. Инцидентът е възникнал на съединението на пътищата, водещи на изток към Бухлое и на запад към Ландсберг ам Лех.

Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, посочи говорителката на полицията.

Превозното средство се е отклонило от пътя надясно, без това да е било причинено от други автомобили, след което се е преобърнало и е спряло до понижение от едната страна на магистралата.

На мястото на инцидента бяха изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието.

Градчето Бухлое се намира точно на магистралата А96 между столицата на Бавария Мюнхен и Меминген.

Инцидентите с туристически автобуси са често срещана причина за по-сериозни произшествия. Така например на 6 септември тази година 30 души бяха ранени, след като автомобил се сблъска с автобус и друго превозно средство при бавен трафик, припомня ДПА.

Източник: БТА, Николай Джамбазов    
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