Автобус се преобърна на магистрала в Германия, двама загинаха, близо 25 са ранени

Двама души загинаха, а близо 25 бяха ранени при преобръщане на туристически автобус на магистрала А96 край Бухлое, Бавария.

Един от пострадалите е в критично състояние с опасност за живота; в автобуса са пътували около 40–50 туристи, предимно от Филипините.

Автобусът е напуснал пътното платно без участие на друг автомобил и се е преобърнал; прокуратурата е назначила експерт, който да установи причината.

Тежка катастрофа с автобус в Бавария, 18 души са загинали

Двама души изгубиха живота си, а близо 25 още бяха ранени, след като автобус се преобърна на магистрала А96 в южната част на Германия, съобщи полицията, цитирана от ДПА.

Говорителка на полицията уточни, че още един човек е в критично състояние с тежки наранявания и съществува опасност за живота му. Броят на ранените също може да се повиши.

Tödliches Unglück in Bayern: Reisebus kippt auf A96 um, zwei Menschen sterben – Bilder vom Einsatz https://t.co/IsHlmdtrwT — Merkur.de (@merkur_de) September 27, 2026

Произшествието се е случило рано тази сутрин малко преди 06:00 ч. местно време (07:00 ч. българско време) на магистрала А96 близо до градчето Бухлое в източната част на окръг Алгой в провинция Бавария. Инцидентът е възникнал на съединението на пътищата, водещи на изток към Бухлое и на запад към Ландсберг ам Лех.

Група от близо 40 до 50 туристи, предимно от Филипините, е пътувала в автобуса, посочи говорителката на полицията.

Превозното средство се е отклонило от пътя надясно, без това да е било причинено от други автомобили, след което се е преобърнало и е спряло до понижение от едната страна на магистралата.

На мястото на инцидента бяха изпратени много служители на спасителните служби, а магистралата беше затворена и в двете посоки. Прокуратурата назначи експерт, който да установи причината за произшествието.

Reisebus auf A96 umgekippt: Zwei Tote und mehrere Verletzte https://t.co/mvGqyDcnlf #noz — noz (@noz_de) September 27, 2026

Градчето Бухлое се намира точно на магистралата А96 между столицата на Бавария Мюнхен и Меминген.

Инцидентите с туристически автобуси са често срещана причина за по-сериозни произшествия. Така например на 6 септември тази година 30 души бяха ранени, след като автомобил се сблъска с автобус и друго превозно средство при бавен трафик, припомня ДПА.