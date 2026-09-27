Свят

Мистериозна миризма принуди самолет на „Луфтханза“ да кацне извънредно в Манчестър

Причината е необичайна миризма, установена по време на полета от Франкфурт към Торонто

27 септември 2026, 07:31
Илюстративна снимка: Извънредно кацане
Илюстративна снимка: Извънредно кацане   
Източник: БТА
  • Полет на „Луфтханза“ от Франкфурт до Торонто с 371 пътници е кацнал извънредно в Манчестър заради необичайна миризма в салона.
  • Обявена е аварийна ситуация, а пожарната е извършила превантивна проверка, тъй като самолетът „Боинг 747 - 400“ е кацнал с повишено тегло заради горивото.
  • Пътниците са слезли нормално и са настанени в хотели; очаква се да продължат към Торонто в неделя с резервен полет.

Полет на авиокомпания „Луфтханза“ (Lufthansa) от Франкфурт до Торонто, на борда на който са се намирали 371 пътници, кацна извънредно в Манчестър в събота заради съображения за безопасността, предаде ДПА.

Причината за извънредното кацане е била необичайна миризма в салона, съобщи авиокомпанията в отговор на запитване.

По време на полета е била обявена аварийна ситуация, за да бъде осигурено приоритетно разрешение за кацане.

Непоносима миризма накара самолет с 363 души да кацне в Конго

Пожарната служба е извършила превантивна проверка на самолета, тъй като „Боинг 747-400“, с който е изпълняван полета, е кацнал с повишено тегло заради горивото на борда.

След това пътниците са успели да слязат от самолета по обичайния начин. В момента самолетът бива проверяван. Пътниците са настанени в хотели и се очаква да продължат пътуването си до Торонто в неделя с резервен полет.

„Извиняваме се на нашите гости за ситуацията и за прекъсването на пътуването им. Безопасността на нашите пътници и екипаж е наш най-важен приоритет“, заяви говорител на превозвача.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
Луфтханза извънредно кацане Манчестър аварийна ситуация необичайна миризма Боинг безопасност пътници Франкфурт Торонто
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Прости сърце“: Кардиолог разкри как да се грижим за най-важния орган

„Прости сърце“: Кардиолог разкри как да се грижим за най-важния орган

Нов обрат около Ормуз: Техеран настоява, че изходът е само дипломатически

Нов обрат около Ормуз: Техеран настоява, че изходът е само дипломатически

"РИА Новости" публикува името на следващата държава, която Русия би нападнала

Мистериозна миризма принуди самолет на „Луфтханза“ да кацне извънредно в Манчестър

Мистериозна миризма принуди самолет на „Луфтханза“ да кацне извънредно в Манчестър

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Почти като EV: Как да понижим максимално разхода на plug-in хибрид

Почти като EV: Как да понижим максимално разхода на plug-in хибрид

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 11 часа
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 10 часа
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 11 часа
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 11 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Атлантик“: Израел е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

„Атлантик“: Израел е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Свят Преди 57 минути

Според публикацията шефът на египетското разузнаване Абас Камел е предупредил за подготовка на мащабно нападение

Илюстративно изображение - самолетна катастрофа

Самолет се разби в Конго - 17 души загинаха, сред тях двама генерали

Свят Преди 1 час

Малкият Let 410 UVP е превозвал делегация на военното правосъдие

,

Шок в света на лукса: Gucci пусна маратонки "Made in China"

Любопитно Преди 2 часа

Ходът на бранда предизвика буря от дискусии и притеснения за имиджа му

Как да подобрим звука на телевизора безплатно

Как да подобрим звука на телевизора безплатно

Технологии Преди 2 часа

Телевизорите могат да имат изненадващо добър звук и без да се налага да се купуват допълнителни озвучителни системи. За целта няколко семпли съвета за управление на техните настройки могат да се окажат от полза за постигане на желания резултат

Снимката е илюстративна

Петото измерение съществува? Нов физичен модел преобръща познатата наука

Любопитно Преди 2 часа

Според нов модел на американски учени, микроскопичните черни дупки от началото на времето могат да взаимодействат с допълнително измерение и да съществуват и до днес

Как 150 реда код излъгаха изкуствения интелект, че е открил извънземен живот

Как 150 реда код излъгаха изкуствения интелект, че е открил извънземен живот

Свят Преди 2 часа

Алгоритмите масово дават фалшиво положителни резултати при търсенето на биосигнатури, предупреждават учени

<p>5 неща, които никога да не споделяте в ChatGPT, за да не ви&nbsp;уволнят</p>

5 неща, които никога да не въвеждате в ChatGPT, за да не изтекат данните ви или да не ви уволнят

Свят Преди 2 часа

Кореспонденцията с чатбота може да има негативни последици – данните от чатовете могат да бъдат изискани по съдебен път или използвани срещу вас

Саудитският външен министър Фaйсал бин Фархан Ал Сауд говори пред Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Заплаха за петрола: Саудитска Арабия алармира за блокирани търговски пътища в Близкия изток

Свят Преди 10 часа

Външният министър Файсал бин Фархан Ал Сауд предупреди от трибуната на ООН, че сигурността на корабоплаването е пряко свързана със световните енергийни доставки

Рекорд в София: Граждани предадоха над 15 тона мебели, гуми и техника за рециклиране за часове

Рекорд в София: Граждани предадоха над 15 тона мебели, гуми и техника за рециклиране за часове

България Преди 11 часа

Второто есенно издание на поп-ъп площадките „МаГаТа фест“ в район „Подуяне“ отбеляза рекорден резултат от създаването на инициативата досега

Людмила Петкова

Людмила Петкова: Данъкът върху свръхпечалбите ще донесе над 1,5 млрд. евро в бюджета

България Преди 12 часа

Финансовото министерство очаква над 1,5 млрд. евро ефект от данъка върху свръхпечалбите и отхвърля опасенията за поскъпване на кредитите

Зеленски съобщи за нови жертви и ранени в Украйна, призова САЩ и ЕС за по-строги санкции срещу Русия

Зеленски съобщи за нови жертви и ранени в Украйна, призова САЩ и ЕС за по-строги санкции срещу Русия

Свят Преди 12 часа

Украинският президент съобщи за нови загинали при руски въздушни удари в Суми, Днипро и Запорожие, като потвърди и за украински атаки срещу руски военни и промишлени обекти

"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

"Баща ми ме ритна в корема и отиде на църква": Силвестър Сталоун проговори за тежкото си детство

Свят Преди 12 часа

Холивудската легенда Силвестър Сталоун разкрива стряскащи подробности за детството си, белязано от физическо насилие и пълна липса на майчина ласка

Новата заплаха от САЩ: Какво е кратом и защо го наричат „хероинът от бензиностанцията“

Новата заплаха от САЩ: Какво е кратом и защо го наричат „хероинът от бензиностанцията“

Свят Преди 13 часа

В САЩ билката кратом придоби огромна популярност като „натурално“ болкоуспокояващо, но експерти предупреждават за сериозен риск от зависимост, халюцинации и фатални последици. Какво представлява добавката, която вече алармира здравните власти?

Андрей Гюров и Георги Кандев

Андрей Гюров и Георги Кандев дадоха старт на предизборната си кампания

България Преди 13 часа

Кандидатпрезидентската двойка под номер 4 се обяви за стабилна, сигурна и независима България

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Момичето зад Тръмп: Натали Харп проговори за живота си в Белия дом

Свят Преди 14 часа

Новопубликувани отговори на 35-годишната Натали Харп, ключова фигура в Белия дом и социалните мрежи на Доналд Тръмп, разкриват строгия ѝ работен ритъм, силата на вярата ѝ и защо смята, че столицата Вашингтон изостава от темпото на американския президент

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Тръмп отхвърли предложението на Иран за повторно отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 14 часа

Американският президент коментира външнополитическите си приоритети, сред които отношенията с Венецуела, Куба, Тайван и надпреварата в изкуствения интелект с Китай

Всичко от днес

От мрежата

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Следим чистотата на въздуха в Габрово онлайн

sinoptik.bg
1

По стъпките на римляните в Ковачевското кале

sinoptik.bg

Жената, обвинила Джей-Зи в изнасилване, оттегли обвинението си

Edna.bg

Честваме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му

Edna.bg

Жълт код за силно морско вълнение по цялото Черноморие в неделя

Nova.bg

Станка Желева за заветите и изборите на нейния баща - д-р Желю Желев

Nova.bg