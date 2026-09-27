Технологии

Как да подобрим звука на телевизора безплатно

Телевизорите могат да имат изненадващо добър звук и без да се налага да се купуват допълнителни озвучителни системи. За целта няколко семпли съвета за управление на техните настройки могат да се окажат от полза за постигане на желания резултат

Мартин Дешев Мартин Дешев

27 септември 2026, 07:04
Как да подобрим звука на телевизора безплатно
Източник: iStock/Guliver Images

С ъвременните телевизори станаха изключително тънки, но тази тенденция доведе до очевиден компромис в една област: звука. В корпуса на тънките телевизори с плосък екран просто няма достатъчно място за големи високоговорители и компонентите, необходими за възпроизвеждане на плътен и мощен звук.

В резултат на това дори скъпите модели понякога звучат изненадващо слабо, бедно или неясно. Малките говорители, насочени надолу или назад към стената, възпроизвеждат слаб и неясен звук, което затруднява чуването на диалога и налага постоянно регулиране на силата на звука.

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Очевидното решение е да си купите саундбар. Дори и евтин модел може да осигури значително подобрение спрямо вградените високоговорители на телевизора. Преди обаче да похарчите пари за още едно устройство, си струва да изпробвате няколко неща в настройките на самия телевизор, отбелязва How-to Geek. В някои случаи проблемът може да не е толкова в самите високоговорители, колкото в начина, по който телевизорът обработва звука и местоположението му. 

Най-лесно е да започнете с режимите на звука. Съвременните телевизори често предлагат няколко режима, включително „Стандартен“, „Кино“, „Филм“, „Спорт“, „Музика“, „Виртуален съраунд“ и режими, оптимизирани за диалог. Изкушаващо е да изберете опцията, която изглежда най-усъвършенствана, но допълнителната обработка на сигнала невинаги означава по-добър звук. 

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Ефектите за виртуален съраунд звук и специализираната обработка на аудиото за филми понякога могат да затруднят чуването на диалога или да нарушат баланса. Затова започването със стандартната настройка и последователното изпробване на останалите опции може да се окаже изненадващо ефективна първа стъпка. Освен това не съществува една идеална настройка за всичко. Аудио настройките, подходящи за документален филм, не са най-добрият избор за екшън. Някои телевизори могат автоматично да разпознават съдържанието и да адаптират настройките си, но това не означава, че винаги ще избират най-подходящите.

Функции като „Clear Voice“, „Dialogue Enhancer“ или „Speech Boost“ изолират и усилват честотите в диапазона на човешкия глас. Макар и ефективни, едновременното им използване с няколко устройства води до груб и изкривен звук. Ако устройството ви за стрийминг (например Apple TV) или конкретно приложение (като Prime Video) вече има активирана функция за усилване на диалога или собствени режими на звука, изключете съответната настройка на самия телевизор. Прилагайте само едно ниво на подобряване, за да постигнете по-добри резултати.

Същото важи и за компресията на динамичния обхват или режимите за нощно гледане, предназначени да намалят разликата между тихите диалози и силните експлозии. Тези функции могат да бъдат полезни, особено при гледане на телевизия късно вечер, но е по-добре да оставите едно устройство да се погрижи за това, вместо да наслагвате няколко слоя на обработка един върху друг. 

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Еквалайзерът е още един полезен инструмент. Ако телевизорът ви позволява регулиране на ниските, средните и високите честоти, експериментирането с тези настройки може да компенсира някои от недостатъците на малките високоговорители. Например, прекалено силните баси могат да доведат до изкривяване на звука от компактните говорители на телевизора при увеличаване на силата на звука. Намаляването им може да направи звученето по-чисто, без това да е за сметка на останалите честоти. Разбира се, личните предпочитания кое звучи по-добре също са от значение. Някои хора предпочитат звук с повече бас, други - с по-малко и това трябва да се има предвид при настройките.

Някои телевизори могат автоматично да измерят акустиката на помещението с помощта на микрофон и да коригират звука си съобразно нея. Ако вашият телевизор разполага с такава функция за калибриране, си струва да я използвате. Така устройството може да компенсира начина, по който звукът се отразява в конкретното помещение, вместо да разчита единствено на стандартните фабрични настройки. 

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Има и още една последна безплатна възможност, която лесно може да бъде пренебрегната: използвайте високоговорители, с които вече разполагате. Стара стереосистема, тонколони, компютърни колонки или съвместими слушалки могат да осигурят значително подобрение, без да се налага да купувате специален саундбар. 

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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