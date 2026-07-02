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Сръбският вариант на "модела Путин“: Александър Вучич планира оставка и завръщане като премиер

Сръбският държавен глава допуска предсрочни парламентарни избори още тази есен, докато протестите срещу управлението продължават

2 юли 2026, 07:39
Сръбският вариант на "модела Путин“: Александър Вучич планира оставка и завръщане като премиер
Източник: Getty Images

А лександър Вучич обяви възможността скоро да подаде оставка от президентския пост и да се завърне във властта като министър-председател след извънредни парламентарни избори, които биха могли да се проведат тази есен.

Някои анализатори сравняват този ход с модела, прилаган някога от руския президент Владимир Путин. Вучич, който вече 13 години управлява Сърбия на различни политически позиции, през последните месеци е изправен пред все по-мащабни протести и обвинения в авторитарно управление, корупция и липса на сериозни икономически реформи.

"Да, логично е скоро да имаме избори, като под „скоро“ имам предвид в рамките на следващите три до четири месеца“, заяви Вучич цитиран от "Файненшъл таймс“. Той припомни и по-ранни свои изявления, че би могъл да поеме премиерския пост след изборите, като подчерта, че всички решения ще бъдат вземани по "прозрачен“ начин. На митинг на свои поддръжници в събота в Белград той обяви, че ще остане на поста държавен глава за кратко. „Ще бъда президент още само няколко седмици. След това ще подам оставка. Ако партията сметне, че трябва да поема отговорност и да се кандидатирам за министър-председател, ще направя всичко възможно, за да възвърна доверието на гражданите“, каза Вучич.

Вучич заяви, че може да се кандидатира за премиер, ако Сърбия поеме в грешна посока

  • Протестите продължават повече от година

Протестите срещу управлението в Сърбия продължават повече от година. Те бяха провокирани от срутването на козирка на реновираната железопътна гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Трагедията се превърна в символ на обвиненията в корупция и липса на прозрачност при държавните проекти. Критиците на правителството твърдят, че китайската компания, извършила ремонта на гарата, не е била подложена на подходящ надзор, преди да ѝ бъде възложен проектът. „Файненшъл таймс“, че Вучич е един от малкото останали политически съюзници на американския президент Доналд Тръмп в Централна и Източна Европа. През последните години той често използва реторика, сходна с тази на Тръмп, като критикува Брюксел, независимите медии и, по негови думи, елитите със чуждестранна подкрепа. Същевременно той акцентира върху консервативни ценности като семейството, християнството и противопоставянето на джендър политиките.

Изданието припомня и проекта за луксозен комплекс на мястото на бившия Генерален щаб в Белград, подкрепен от Джаред Къшнър, зет на Доналд Тръмп. Междувременно проектът бе преустановен след обществени критики и разследвания поради съмнения за незаконосъобразност при отнемането на статута на културна ценност на обекта.

Оставката на Вучич - тактически ход, а не капитулация

  • Вучич тества политическия терен

Политическите анализатори смятат, че с подобни изявления Вучич преди всичко тества обществените реакции и би могъл да се откаже от оставката си, ако прецени, че политическият момент не е благоприятен за него. Хелена Иванов от лондонския мозъчен тръст „Общество Хенри Джаксън“ смята, че това е тактика, чрез която президентът цели да запази политическата инициатива. "Това не е първият път, в който той анонсира подобен ход. Вече е говорил за възможни предсрочни избори и заяви, че ще се кандидатира за премиер само ако партията го помоли за това, което е изключително вероятен сценарий“, посочва Иванов. Тя допълва, че Вучич се опитва да приложи модел, подобен на този на Владимир Путин, запазвайки реалната политическа власт независимо от формалната си функция.

Вучич: Планирам да подам оставка

  • Студентското движение обявява участие в изборите

Студентското движение, което в продължение на няколко месеца предвождаше протестите, обяви, че ще участва в парламентарните избори, което би могло да го превърне в най-сериозния опонент на управляващата Сръбска прогресивна партия (СНС). Източник, запознат с политическата ситуация в Белград, коментира, че провеждането на президентски и парламентарни избори едновременно би било „високорискова, но потенциално много печеливша стратегия“. Въпреки това той добави: „Вучич не е комарджия.“ По негова оценка далеч по-безопасен вариант би бил президентските избори да се проведат едва след като СНС си осигури стабилно парламентарно мнозинство. „Това би му позволило да запази президентския пост най-малко до 2027 година“, каза още източникът.

Източник: БГНЕС    
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