Самолет се разби в Конго - 17 души загинаха, сред тях двама генерали

17 души са загинали при катастрофа на малък самолет край Кенге в Демократична република Конго – 13 пътници и четирима членове на екипажа.

Сред жертвите са ръководителят на Върховния военен съд Джоузеф Мутомбо и главният одитор на въоръжените сили Люсиен-Рене Ликулия, и двамата генерал-лейтенанти.

Самолетът е бил Let 410 UVP на Tracep Congo Aviation; президентът Феликс Чисекеди е разпоредил разследване на причините за катастрофата.

17 души загинаха при самолетна катастрофа в югозападната част на Демократична република Конго, сред тях и двама от най-високопоставените служители във военното правосъдие на страната, предаде АФП.

Малък самолет, превозващ делегация от представители на военното правосъдие, се е разбил на 25 септември край Кенге, в провинция Куанго, на повече от 200 километра източно от столицата Киншаса.

В огромната по територия страна въздушният транспорт играе важна роля, тъй като пътната мрежа често е в лошо състояние.

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Полетите обаче също крият рискове, тъй като някои летища и навигационно оборудване в страната са в сходно незадоволително състояние.

В съобщение на транспортното министерство се посочва, че катастрофиралият самолет е бил лек Let 410 UVP, експлоатиран от авиокомпанията Tracep Congo Aviation.

При инцидента са загинали 13 пътници и четирима членове на екипажа.

Двамата високопоставени служители, загинали при катастрофата, са Джоузеф Мутомбо, ръководител на Върховния военен съд, и Люсиен-Рене Ликулия, главен одитор на въоръжените сили.

И двамата са имали звание генерал-лейтенант.

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Именно Ликулия, назначен от президента Феликс Чисекеди, беше прокурор по делото срещу бившия президент Жозеф Кабила на процеса през септември 2025 г., проведен в негово отсъствие.

Кабила беше признат за виновен и осъден на смърт за държавна измяна и военни престъпления.

Чисекеди е разпоредил разследване на катастрофата.