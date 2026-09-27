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Хвърлиха го в морето, но той оцеля: Кой светец почитаме днес

Роденият в Картаген войник отказал да принесе жертва на езическите богове

27 септември 2026, 07:15
Хвърлиха го в морето, но той оцеля: Кой светец почитаме днес
Източник: iStock/GettyImages
  • Свети мъченик Калистрат живял при император Диоклетиан и бил християнин от детството; като римски войник отказал да принесе жертва на езическите богове.
  • След жестоки мъчения Калистрат бил хвърлен в морето, но според преданието оцелял по чудесен начин, което накарало 49 други войници да приемат християнската вяра.
  • Калистрат и останалите 49 войници били убити заради вярата си през 288 г.; по-късно на мястото на общия им гроб била построена църква.

Честваме паметта на свети мъченик Калистрат и на дружината му.

Свети Калистрат живял по времето на император Диоклетиан. Родил се в град Картаген (днес до град Тунис, Северна Африка) и от детска възраст бил възпитан в християнската вяра, защото семейството му било християнско. Един от неговите прадеди през първи век служил като римски войник в Йерусалим при Пилат Понтийски по време на Христовите страдания. Той видял чудесата при Христовата смърт и повярвал в Господ Иисус. Бил просветен във вярата и кръстен от апостолите, а когато се върнал вкъщи, донесъл сред домашните си спасителната вяра в Христос.

А в следващите векове Картаген станал важен център на християнството в Северна Африка. Така и Калистрат бил роден, кръстен и възпитан като християнин. Като възмъжал, той станал войник. Другите войници го виждали как ставал нощно време и се молел на Бога. Те съобщили на военачалника Персентин, свиреп гонител на християните, че Калистрат е християнин. Персентин веднага му заповядал да принесе жертва на езическите богове, но Калистрат решително отказал. Нанесли му жесток побой, измъчвали го и накрая го хвърлили в морето. Но Божията сила го избавила от смърт, като два делфина го изнесли жив на брега.

Когато видели търпението на Калистрат при ужасния побой и чудото, станало с него, 49 войници повярвали в Иисус Христос. Те също били жестоко бити и принуждавани да се отрекат от вярата си, после ги затворили в тъмница. Там Калистрат ги научил на основните истини на вярата и ги укрепил духом.

Военачалникът Персентин видял, че не може и с най-ужасни мъчения да склони Калистрат и другите 49 войници да се откажат от християнската си вяра, и затова разпоредил всички да бъдат избити в тъмницата. Така петдесет войници от полка в Картаген пострадали за вярата в Христос в 288 г. По-късно била изградена църква на мястото на техния общ гроб.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
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