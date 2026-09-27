Стрелци с „Калашников“ откриха огън в заведение в Йоханесбург, 17 души са убити

- При две отделни масови стрелби в Южна Африка са убити най-малко 27 души - 17 край Йоханесбург и 10 близо до Кейптаун.
- При нападението край Йоханесбург са ранени още 15 души; според полицията стрелците са били въоръжени с автомати „Калашников“ и пистолети.
- За двете нападения няма арестувани, а полицията издирва няколко въоръжени заподозрени; те са извършени само дни след друга стрелба край Дърбан, при която загинаха 11 души.
Масова стрелба в Йоханесбург: 12 души загинаха, най-малко 9 са ранени
При две отделни масови стрелби близо до Йоханесбург и Кейптаун са били убити най-малко 27 души, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.
Полицията в Република Южна Африка съобщи, че издирва заподозрени за стрелба в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, при която са били убити 17 души, а 15 са ранени.
Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи Южноафриканската полицейска служба в социалната мрежа Екс.
"По данни на полицията заподозрените са били въоръжени с автомати "Калашников" и с пистолети", се посочва в съобщението.
#BREAKING— Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 27, 2026
27 killed in two mass shootings near South Africa’s biggest cities
Police say 17 people were killed and 15 wounded after gunmen armed with AK-47s and pistols opened fire at a bar in Wedela, southwest of Johannesburg
Hours later, 10 people were killed and 11 wounded… pic.twitter.com/rJX96AQus0
Стрелбата е станала вчера вечерта и 15 души с огнестрелни рани са били откарани в болница.
Според първоначалната информация нападателите са открили огън по посетители, които били пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят.
При друга масова стрелба през нощта 10 души са били убити в магазин в градче, близо до Кейптаун.
Ten people were shot dead at a shisanyama in Cape Town on Sunday morning, mere hours after 17 were killed in a tavern shooting near Carletonville in Gauteng.— IOL News (@IOL) September 27, 2026
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Двете нападения са извършени само дни след друга масова стрелба по време на парти в къща край източния крайбрежен град Дърбан.
При нея загинаха 11 души, сред които бременна жена.
До момента няма арестувани за двете последни нападения.
Според предварителната информация полицията издирва по няколко въоръжени заподозрени във връзка с всяка от стрелбите.