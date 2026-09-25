Вучич подава оставка като президент на Сърбия на 27 септември

П резидентът на Сърбия Александър Вучич ще подаде оставка като държавен глава в неделя, 27 септември, около 20:00 часа. Това заяви самият той пред журналисти в Ню Йорк, предаде ТАНЮГ.

„Неделя е натоварен ден. Подавам оставка в неделя, мисля, че ще бъде около осем часа вечерта“, каза Вучич. Той посочи, че тогава ще направи обръщение и ще обясни повече за решението си.

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Това не е първото му съобщение за предстоящото оттегляне. Вучич обяви на 14 септември, че ще подаде оставка на 27 септември, а впоследствие потвърди датата и посочи, че след това ще започне предизборна кампания като „обикновен гражданин“.

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Оставката е свързана с предстоящите предсрочни парламентарни избори в Сърбия, насрочени за 25 октомври. Сръбската прогресивна партия го издигна за водач на листата „Александър Вучич – Обединена Сърбия“, както и за кандидат за министър-председател.

Вучич заяви по-рано, че не иска да води кампанията за премиерския пост, докато е президент, и затова възнамерява първо да се оттегли от държавния пост. След оставката той планира да пътува в страната и да участва в предизборната кампания.

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Какво следва след оставката

След оставката длъжността временно ще бъде поета от председателя на Народното събрание Ана Бърнабич. Самият Вучич е заявил, че иска президентската институция да бъде освободена още на 27 септември, за да може тя незабавно да поеме функциите си.

Оставката идва на фона на продължаваща политическа мобилизация в Сърбия и студентски протести, започнали след срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през ноември 2024 г., при което загинаха 16 души. Протестите доведоха до продължителен натиск върху управляващите и до насрочването на предсрочни парламентарни избори.

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Вучич е начело на сръбската политика повече от десетилетие, като преди да стане президент през 2017 г. беше министър-председател на страната. На предстоящите избори той ще се състезава за депутатско място като водач на листата, която носи неговото име.