Зеленски: Нищо не се е променило - Путин не се готви да прекрати войната

Володимир Зеленски заяви, че според него Москва не показва готовност за скорошно прекратяване на войната и че Владимир Путин продължава да намира причини да избягва преговори.

Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия, включително чрез американския закон за санкции, който позволява мита до 100% върху стоки от държави, купуващи руска енергия.

Зеленски заяви, че Киев работи с международните си партньори за създаване на условия за край на войната, докато Русия продължава въздушните атаки срещу Украйна.

Zelensky:



Obviously, the Russians are not preparing to stop the war. At least not now. Putin constantly finds some kind of excuse not to meet, not to hold a trilateral format, not to talk, and not to end or stop these killings.



Russia needs to develop a desire to spend money… pic.twitter.com/GfpiKO4bnz — Clash Report (@clashreport) September 26, 2026

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава.

Зеленски: Русия не показва интерес към прекратяване на войната

В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“.

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.

По-рано в събота украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции срещу Русия.