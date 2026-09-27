Свят

Зеленски: Нищо не се е променило - Путин не се готви да прекрати войната

Украинският президент заяви, че не вижда признаци за скорошно прекратяване на бойните действия

27 септември 2026, 07:40
Украинският президент Володимир Зеленски
Украинският президент Володимир Зеленски   
Източник: gettyimages
  • Володимир Зеленски заяви, че според него Москва не показва готовност за скорошно прекратяване на войната и че Владимир Путин продължава да намира причини да избягва преговори.
  • Украинският президент призова за засилване на натиска върху Русия, включително чрез американския закон за санкции, който позволява мита до 100% върху стоки от държави, купуващи руска енергия.
  • Зеленски заяви, че Киев работи с международните си партньори за създаване на условия за край на войната, докато Русия продължава въздушните атаки срещу Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава.

Зеленски: Русия не показва интерес към прекратяване на войната

В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“.

Зеленски: Руснаците просто искат да си купят време, а не да прекратят войната

Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.

По-рано в събота украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции срещу Русия. 

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
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