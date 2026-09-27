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Одеса под руски обстрел - най-малко двама ранени, градът потъна в дим

По данни на украинските власти са засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове

27 септември 2026, 09:54
Щети по жилищна сграда след руска атака с дрон, Одеса, Украйна, 2 септември 2026 г.
Щети по жилищна сграда след руска атака с дрон, Одеса, Украйна, 2 септември 2026 г.   
Източник: БТА
  • Най-малко двама души са ранени при серия руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса.
  • Атаките са предизвикали пожари и гъст дим, като са засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове.
  • Нападенията са част от зачестилите руски удари с дронове и балистични ракети по украински градове, докато Украйна атакува с дронове руски петролни и отбранителни обекти.

Русия с нови атаки срещу Одеса и Запорожие, има жертви и ранени

Най-малко двата души са ранени при серия от руски удари срещу украинския пристанищен град Одеса, съобщи в събота вечер председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в "Телеграм", предаде ДПА.

На няколко места в Одеса са избухнали пожари, които са изпълнили града с гъсти облаци дим. При атаките са били засегнати частни домове, производствено съоръжение и складове, уточни Кипер.

Вчера руските военни нанесоха два удара по магазин за строителни материали в Одеса.

Русия все по-често нанася удари по украински градове с бойни дронове и балистични ракети, докато на фронта на практиката ситуацията остава патова, припомня ДПА.

Украйна също така е атакувала с дронове руски обекти от петролната и отбранителната промишленост.

По-рано днес Володимир Зеленски заяви, че не вижда никакви признаци, че руският лидер Владимир Путин е готов скоро да сложи край на войната, предаде ДПА.

Във вечерното си видеообръщение в събота Зеленски каза, че „руснаците не се готвят да сложат край на войната – поне не в този момент“.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, подчерта украинският държавен глава.

В това отношение нищо не се е променило от години, допълни Зеленски.

„Той (Путин) търси претексти, за да води война. Те винаги звучат по един и същ начин, и най-скорошната ни среща с президента на САЩ го показва“, каза още президентът на Украйна.

По думите му в Русия трябва да се появи волята „да се харчат пари не за смърт, а за нещо друго, така че там да възникне желанието да се сложи край на войната“.

Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по целия свят, добави той.

Според Зеленски американският законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, който беше приет по-рано през септември от Конгреса на САЩ, трябва да се прилага още по-усилено, наред с другите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоките от страни, внасящи руска енергия.

По-рано в събота украинският президент съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари и призова САЩ и ЕС да наложат по-строги санкции срещу Русия. 

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
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