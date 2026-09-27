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„Атлантик“: Израел е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.

Според публикацията шефът на египетското разузнаване Абас Камел е предупредил за подготовка на мащабно нападение

27 септември 2026, 08:35
„Атлантик“: Израел е бил предупреден за атаката на „Хамас“ на 7 октомври 2023 г.
Източник: БТА
  • Според публикация на „Атлантик“ Египет е предупредил Израел преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври 2023 г., като шефът на египетското разузнаване Абас Камел е посетил Израел по-малко от две седмици по-рано.
  • Камел е предупредил за подготовка на „мащабна атака“ и е препоръчал икономически отстъпки към „Хамас“, но не е ясно с кои израелски представители се е срещнал.
  • Канцеларията на Бенямин Нетаняху категорично отрича информацията и я определя като невярна; подобни твърдения за предупреждение от ОАЕ също са били отхвърлени от кабинета му.

Израел е бил предупреден от Египет за нападението на палестинската групировка „Хамас“, преди то да се случи на 7 октомври 2023 г., съобщи американското списание „Атлантик“, позовавайки се на представители на израелското правителство, на Египет и други арабски държави, както и на представители от САЩ и Европа, предаде ДПА.

Канцеларията на израелския министър-председател Бенямин Нетаняху в събота отхвърли информацията, като определи твърдението като невярно и заяви, че се използва „за да се манипулира израелската общественост“.

По-малко от две седмици преди атаката на „Хамас“ шефът на египетското разузнаване Абас Камел е пътувал до Израел и е предупредил, че „Хамас“ изглежда „се мобилизира за мащабна атака“, твърди „Атлантик“.

Нетаняху отрече да е бил предупреждаван от ОАЕ преди атаката на „Хамас“ от 7 октомври

По време на визитата си Камел е предупредил, че възможността за предотвратяване на катастрофата се изчерпва, и е препоръчал на Израел да направи икономически отстъпки пред „Хамас“, за да предотврати ескалация.

Камел е един от най-влиятелните представители на разузнавателните служби в Близкия изток и има водеща роля в египетските и катарските усилия за посредничество в разговорите между Израел и „Хамас“, припомня ДПА.

„Атлантик“ не посочва с кого се е срещнал Камел по време на посещението си в Израел, продължило около час. Бивш израелски правителствен служител, цитиран от списанието, заяви, че е невъобразимо Нетаняху да не е знаел за посещението на Камел или за срещите му с израелски представители на разузнавателните служби.

Нетаняху под натиск: Предупреден ли е от ОАЕ преди атаката на „Хамас“?

Два дни след атаката от 7 октомври кабинетът на Нетаняху отрече Египет да е отправил подобно предупреждение и заяви, че не е имало пряка или непряка среща между Нетаняху и Камел.

Публикацията на „Атлантик“ последва статия, публикувана в израелския вестник „Хаарец“ по-рано през септември, в която се твърди, че Обединените арабски емирства също са предупредили Нетаняху за възможна атака на „Хамас“.

Според „Хаарец“ президентът на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян е казал пред Нетаняху, че тогавашният лидер на „Хамас“  Яхия Синуар е планирал мащабна офанзива. Кабинетът на Нетаняху също отрече тази информация и обяви, че планира да съди вестника за клевета.

Източник: БТА, Илиян Цвейн    
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