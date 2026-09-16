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Вучич за присъдата на Тачи: Съдът е искал да запази авторитета на АОК

Вучич призова също за спокойствие и диалог със съседните държави

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 22:32
Вучич за присъдата на Тачи: Съдът е искал да запази авторитета на АОК
Източник: Getty Images

П резидентът на Сърбия Александър Вучич заяви в Белград, че не трябва да има еуфория около присъдите на първа инстанция срещу бившите лидери на Армията за освобождение на Косово (АОК).

„Не трябва да приемаме случилото се днес с каквато и да е еуфория, а трябва търпеливо да изчакаме и да разберем посланията, които пристигнаха днес“, заяви Вучич в сградата на сръбското президентство.

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Той подчерта, че Специализираните камари на Косово в Хага, съставени от международни съдии, не са установили наличие на широко разпространено или систематично нападение срещу цивилното население. Според Вучич причината е, че съдът не е искал да подкопава авторитета на АОК.

Днес съдът осъди бившите лидери на АОК Хашим Тачи, Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими за престъпления, извършени по време на войната в Косово. Вучич заяви, че процесът и присъдите трябва да бъдат разглеждани спокойно и без допълнително изостряне на отношенията в региона.

„Всички заедно не бяхме достатъчно готови да се изправим както пред собствените си грешки, така и пред престъпленията, извършени от наше име, но вярвам, че решението в бъдеще се крие в диалога и по-доброто разбиране“, каза сръбският президент.

Вучич подчерта, че за Сърбия от ключово значение остават мирът и стабилността. Той отбеляза също, че дори присъдите да бъдат потвърдени на втора инстанция в Хага, съществува възможност за намеса на Конституционния съд на Косово при установено нарушение на права на подсъдимите. Сръбският президент разкритикува реакциите на някои държави от региона след присъдите, като заяви, че те показват различно отношение към жертвите от конфликтите през 90-те години.

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Той цитира изявление на Министерството на външните и европейските работи на Хърватия, според което присъдата не променя историческия контекст на войната в Косово и факта, че косовското население е било жертва на репресии по време на режима на Слободан Милошевич. Вучич заяви, че според него в подобни реакции сръбските жертви често остават пренебрегнати. Той подчерта, че Сърбия трябва да продължи да помни собствените си жертви, като същевременно уважава жертвите на другите страни.

„Ако ние не помним нашите жертви, никой няма да ги помни“, каза той, определяйки случващото се като урок за Сърбия и за отношението към жертвите от конфликтите в региона.

Вучич призова също за спокойствие и диалог със съседните държави, независимо от различията в позициите. По думите му Сърбия ще продължи да подава ръка на всички страни в региона и да търси подобряване на отношенията чрез цивилизован разговор и взаимно уважение.

Той коментира и възможността Русия и Украйна да проведат преговори в Белград с посредничеството на САЩ. Вучич заяви, че не е обсъждана подобна инициатива и че „няма такива илюзии“, тъй като Сърбия е малка държава. Той добави, че страната винаги е готова да бъде добър домакин, но смята, че разговорите вероятно ще бъдат организирани в арабска държава.

Редактор: Николай Киров
Източник: БГНЕС    
Александър Вучич Сърбия Косово Присъди в Хага
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