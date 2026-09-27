България

Мъж от Исперих плати над 230 евро за маратонки, получи носни кърпи

45-годишният мъж поръчал два чифта маратонки през TikTok, но вместо тях получил два пакета носни кърпи

27 септември 2026, 12:12
Мъж от Исперих плати над 230 евро за маратонки, получи носни кърпи
Източник: istock

45-годишен мъж от Исперих е сигнализирал в Районното управление, че е станал жертва на измама. Това съобщиха от ОДМВР - Разград.

Той платил над 230 евро за два чифта маратонки, поръчани през платформата TikTok, но получил друга пратка.

Около 11.10 часа на 25 септември мъжът взел поръчаната пратка. След като я отворил, установил, че вместо очакваните маратонки в кутията има два пакета носни кърпи.

По случая е започната проверка по чл. 209, ал. 1 от Наказателния кодекс.

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Източник: ОДМВР - Разград    
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