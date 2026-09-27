Свят

Откриха още тела две седмици след потъването на ферибота в Индонезия

Още 71 души остават в неизвестност, а издирването е удължено със седем дни

27 септември 2026, 11:24
Спасителни екипи евакуират хора на борда на преобърналия се ферибот в Яванско море, 15 септември 2026 година
Спасителни екипи евакуират хора на борда на преобърналия се ферибот в Яванско море, 15 септември 2026 година   
Източник: БТА
  • Броят на загиналите при преобръщането на ферибота „Вирго Транспорт 8“ в Яванско море достигна 64 души, а 71 души все още са в неизвестност.
  • На борда е имало 243 души – 213 пътници и 30 членове на екипажа; 108 са спасени.
  • Индонезийските власти удължиха издирването със седем дни, като на всеки три дни ще оценяват дали операцията трябва да продължи.

Индонезийските спасителни екипи откриха още тела в отломките на ферибот, преобърнал се в Яванско море преди две седмици, като броят на загиналите при трагедията достигна 64 души, съобщи Асошиейтед прес. 

Издирването на останалите 71 души, които все още са в неизвестност и се предполага, че са загинали, е удължено със седем дни, съобщи директорът на операциите в Националната агенция за издирване и спасяване Юдхи Браманто.

Фериботът "Вирго Транспорт 8", на чийто борд е имало 213 пътници и 30 членове на екипажа, е изгубил връзка с оператора си, след като е отплавал от Сурабая към остров Борнео. Спасени са 108 души.

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По думите на Браманто в петък спасителните екипи са извадили четири тела от потъналия плавателен съд, а седем са били открити по близките брегове.

На всеки три дни властите ще правят оценка на спасителната операция, за да решат дали тя да продължи.

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Съгласно индонезийските разпоредби издирвателните операции обикновено продължават седем дни, но срокът може да бъде удължен, ако има основания да се смята, че могат да бъдат открити още жертви.

Индонезия е архипелаг с над 17 хиляди острова, между които фериботите са широко използвано средство за транспорт.

Подобни инциденти се случват често в страната, като сред основните причини се посочва недостатъчният контрол върху спазването на правилата за безопасност.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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