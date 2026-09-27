Откриха още тела две седмици след потъването на ферибота в Индонезия

Спасителни екипи евакуират хора на борда на преобърналия се ферибот в Яванско море, 15 септември 2026 година

Броят на загиналите при преобръщането на ферибота „Вирго Транспорт 8“ в Яванско море достигна 64 души, а 71 души все още са в неизвестност.

На борда е имало 243 души – 213 пътници и 30 членове на екипажа; 108 са спасени.

Индонезийските власти удължиха издирването със седем дни, като на всеки три дни ще оценяват дали операцията трябва да продължи.

Angka kematian terkini akibat tragedi feri karam di Laut Jawa, Indonesia meningkat kepada 64 orang.



Pegawai Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional, Yudhi Bramantyo berkata, operasi mencari dan menyelamat (SAR) akan dilanjut tujuh hari lagi dan penilaian akan dilakukan setiap… pic.twitter.com/VNvj7ghvLm — Buletin TV3 (@BuletinTV3) September 27, 2026

Индонезийските спасителни екипи откриха още тела в отломките на ферибот, преобърнал се в Яванско море преди две седмици, като броят на загиналите при трагедията достигна 64 души, съобщи Асошиейтед прес.

Издирването на останалите 71 души, които все още са в неизвестност и се предполага, че са загинали, е удължено със седем дни, съобщи директорът на операциите в Националната агенция за издирване и спасяване Юдхи Браманто.

Фериботът "Вирго Транспорт 8", на чийто борд е имало 213 пътници и 30 членове на екипажа, е изгубил връзка с оператора си, след като е отплавал от Сурабая към остров Борнео. Спасени са 108 души.

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По думите на Браманто в петък спасителните екипи са извадили четири тела от потъналия плавателен съд, а седем са били открити по близките брегове.

На всеки три дни властите ще правят оценка на спасителната операция, за да решат дали тя да продължи.

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Съгласно индонезийските разпоредби издирвателните операции обикновено продължават седем дни, но срокът може да бъде удължен, ако има основания да се смята, че могат да бъдат открити още жертви.

Индонезия е архипелаг с над 17 хиляди острова, между които фериботите са широко използвано средство за транспорт.

Подобни инциденти се случват често в страната, като сред основните причини се посочва недостатъчният контрол върху спазването на правилата за безопасност.