РИА „Новости“ публикува, а няколко часа по-късно изтри коментар, в който се разглежда възможността за руска „специална военна операция“ срещу Литва и се отправя заплаха за ядрен удар.

Материалът на Александър Носович е бил публикуван след подкрепата на литовския парламент за премахване на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия; авторът е заплашил Литва с инвазия и ракетен удар.

РИА „Новости“ обясни изтриването с това, че текстът не отразява позицията на редакцията, редакционната политика или държавната политика на Русия; копие от него обаче е запазено в уебархив.

Russian state news agency RIA Novosti briefly published and then deleted an article on September 25 warning of a new, short “special military operation” against Lithuania



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📸: Screenshot of the RIA Novosti website / Agentstvo pic.twitter.com/hTyukHRfUa — The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) September 25, 2026

Руска държавна информационна агенция публикува статия, според която Русия е изправена пред нова „специална военна операция“ в Литва.

Пропагандисти от РИА „Новости“, руска информационна агенция, близка до Кремъл, са публикували коментар, в който се твърди, че „Русия е изправена пред поредна „специална военна операция“ (така Русия нарича войната срещу Украйна - бел. ред.) в Литва, но впоследствие са го изтрили.

Източник на тази информация е базираната в Латвия руска медия „Медуза“ , цитирана от Ukrainska Pravda .

„Държавната информационна агенция РИА „Новости“ публикува коментар, озаглавен „Русия е изправена пред поредна специална военна операция. Тя ще бъде много кратка“.

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От съобщението става ясно, че Литва е заплашена с „ядрен удар.“

Материалът е изготвен от автора на свободна практика Александър Носович, след като литовският Сейм (еднокамарният парламент на Република Литва - бел. ред.) подкрепи премахването на конституционната забрана за разполагане на ядрени оръжия.

Според информацията статията на Носович е била изтрита няколко часа по-късно, като РИА „Новости“ е заявила, че тя „не отразява възгледите на редакционния екип, редакционната политика или държавната политика на Руската федерация“.

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Копие от статията обаче остава достъпно в уебархив. В изтрития материал Носович нарича Литва „самоубийствена държава, в която изобщо няма и грам разум“ и „малък, но горд камикадзе в руската близка чужбина“, като същевременно заплашва страната с инвазия и ядрен удар.

„Решението не просто е бързо, а светкавично“, се казва в статията.

„Медуза“ отбелязва, че Носович е член на неправителствената организация Съвет по външна и отбранителна политика и главен редактор на проруския сайт RuBaltic.Ru, базиран в Калининград.

През 2020 г. разследващият проект „Досието“ свърза Носович с мрежа за влияние, ръководена от представители на администрацията на руския президент Владимир Путин и руската Служба за външно разузнаване.