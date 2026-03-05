Любопитно

Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

Историята на Каролин Бесет разкрива фаталния любовен триъгълник между нея, Джон Кенеди-младши и модела Майкъл Бъргин, изпълнен с болезнена ревност, тайни аборти и бурни страсти, приключили с трагичната самолетна катастрофа през 1999 г.

5 март 2026, 11:01
Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност
Източник: Getty Images

О ще преди началото на емблематичната си любовна история с Джон Ф. Кенеди-младши, Каролин Бесет има ясно дефиниран вкус: тя избира красиви мъже с власт и влияние.

В списъка ѝ попадат Алесандро Бенетон, наследник на модната империя Benetton; Уил Ригън – импресарио и собственик на култови за Манхатън нощни клубове като Rex и Lotus; и една от най-големите ѝ любови – моделът на Calvin Klein Майкъл Бъргин.

През 1988 г. списание People обявява Кенеди за „Най-сексапилния мъж на планетата“, но според близък приятел на Бесет, Бъргин по нищо не му е отстъпвал.

„Той беше спиращ дъха. Истински красавец“, споделя източникът пред Page Six. Връзката им е толкова интензивна, че Джон изпитва болезнена ревност.

„Дали е използвала Майкъл, за да провокира Джон? По-скоро самото присъствие на Майкъл караше Джон да ревнува. Каролин беше твърде умна, за да не го осъзнава... Тя наистина обичаше Майкъл“, твърди източник, близък и до двамата.

Според запознати чувствата на Бесет към Бъргин (който по-късно участва в 88 епизода на „Спасители на плажа“) никога не изгасват напълно, дори след брака ѝ с Кенеди. „Химията помежду им беше огромна“, допълва източникът, пояснявайки, че Каролин многократно е била „притегляна“ обратно към бившия си любовник.

В книгата си от 2004 г. „Другият мъж: Една любовна история“ Бъргин твърди, че аферата им е продължила и по време на връзката ѝ с Кенеди. Пред „Good Morning America“ той признава, че тези отношения са били „грешка – и от моя, и от нейна страна“.

Embed from Getty Images

Въпреки че в сериала на FX „American Love Story“ Каролин изглежда дистанцирана (там героят на Бъргин я описва като „най-предпазливата и неуловима жена“), нейни съвременници си я спомнят като далеч по-пресметлива в реалния живот.

„Тя съзнаваше силата на своето привличане“, казва източникът пред Page Six. „Беше красива и имаше всичко. Когато говореше с теб, целият свят изчезваше. Караше те да се чувстваш като най-интересния човек, когото е срещала.“

Според биографията „Неохотният принц на Америка“ от Стив Гилън, Бесет е планирала да стане г-жа Кенеди още преди да се запознае с него. „Ще се преместя в Ню Йорк и ще го спечеля“, казала тя на свой приятел в Бостънския университет през 1988 г.

Преди да постигне целта си обаче, тя внимателно подбира обкръжението си. Докато учи в Бостън, Каролин излиза със звездата от НХЛ Джон Кълън. Следва авантюра с италианския наследник Алесандро Бенетон през 1989 г., докато тя работи като продавач в бутик на Calvin Klein.

Бенетон описва в мемоарите си как е бил „хипнотизиран“ от нея: „Влюбих се веднага“. Двамата прекарват романтични уикенди в хотел „Уолдорф“ и по крайбрежието на Мейн.

Embed from Getty Images

Когато в началото на 90-те се мести в Ню Йорк и става моден публицист за Calvin Klein, Бесет вече е редовен посетител на елитните клубове. Там започва връзка със собственика на Rex – Уил Ригън. Приятелите му го описват като „алфа мъж“ – интелигентен, целеустремен и произхождащ от заможно семейство.

През това време, заради работата си в Calvin Klein, Каролин постоянно е ухажвана от влиятелни мъже. „Получаваше предложения за брак от всеки саудитски принц, който посещаваше тези клубове“, твърди източник на The New York Times.

Embed from Getty Images

Но най-голямата заплаха за връзката ѝ с Джон остава Майкъл Бъргин – моделът с перфектно тяло от рекламите за бельо на Клайн. „Бяхме неразделни няколко години“, спомня си Бъргин пред Vanity Fair.

Връзката им обаче е била и токсична. Морийн Калахан, автор на книгата „Ask Not“, цитира мемоарите на Бъргин, според които Каролин веднъж го е нападнала физически на парти от ревност. „Тя заби ноктите си в лицето ми и изсъска: „Какво си мислиш, че правиш?“. Имах кървави рани по бузите“, разказва моделът.

През 1992 г. Бесет най-после среща Кенеди по време на проба на костюм. Някои твърдят, че срещата е била случайна, но според Калахан, Каролин стратегически е посещавала баровете, в които е знаела, че ходи Джон.

Пътят им не е лесен. Само два месеца след началото на връзката им Джон получава анонимно писмо, че тя е с него само заради славата. Той скъсва с нея, а през тази година на раздяла Бесет се връща при Бъргин. „Тя беше силно влюбена в Майкъл, имаха истинска връзка“, твърди източникът на Page Six.

Embed from Getty Images

Ревността към модела кара Джон да осъзнае, че иска Каролин обратно. През 1993 г. той прави всичко възможно да си я върне, въпреки че по това време се среща с Дарил Хана. Това, което го привличало в Бесет, било нейното самочувствие – тя се държала така, сякаш заслужава вниманието му, за разлика от предишните му партньорки.

Драмата достига своя пик през октомври 1993 г. Според Калахан тогава Бесет казва на Бъргин, че е бременна от него, но ще направи аборт. Въпреки молбите му да запазят детето, тя отказва. Месец по-късно Бъргин вижда Каролин и Джон на първа страница на вестниците – отново заедно. Въпреки това се твърди, че именно Бъргин я е придружил до клиниката за аборта.

Дори след като става г-жа Кенеди, Каролин не прекъсва напълно контакта си с Бъргин. В началото на 1996 г. тя му споделя за друга бременност (вероятно от Кенеди), която завършва със спонтанен аборт. Бъргин твърди, че са прекарали онази нощ заедно и той до последно се е надявал да я спечели обратно.

В крайна сметка Каролин избира живота с Кенеди, въпреки че тежестта на славата я плаши. „Тя не искаше да бъде знаменитост“, казва нейна приятелка.

През септември същата година Каролин и Джон сключват брак. Три години по-късно двамата, заедно със сестра ѝ Лорън, загиват в трагична самолетна катастрофа.

„Майкъл беше единственият реален съперник на Джон“, заключава източникът. „Но в края на краищата, той не беше Джон. А тя искаше да бъде съпруга на Кенеди.“

