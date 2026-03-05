Другите мъже на Каролин Бесет Кенеди: Моделът, който влудяваше Джон Кенеди-младши от ревност

О ще преди началото на емблематичната си любовна история с Джон Ф. Кенеди-младши, Каролин Бесет има ясно дефиниран вкус: тя избира красиви мъже с власт и влияние.
В списъка ѝ попадат Алесандро Бенетон, наследник на модната империя Benetton; Уил Ригън – импресарио и собственик на култови за Манхатън нощни клубове като Rex и Lotus; и една от най-големите ѝ любови – моделът на Calvin Klein Майкъл Бъргин.
През 1988 г. списание People обявява Кенеди за „Най-сексапилния мъж на планетата“, но според близък приятел на Бесет, Бъргин по нищо не му е отстъпвал.
„Той беше спиращ дъха. Истински красавец“, споделя източникът пред Page Six. Връзката им е толкова интензивна, че Джон изпитва болезнена ревност.
„Дали е използвала Майкъл, за да провокира Джон? По-скоро самото присъствие на Майкъл караше Джон да ревнува. Каролин беше твърде умна, за да не го осъзнава... Тя наистина обичаше Майкъл“, твърди източник, близък и до двамата.
Според запознати чувствата на Бесет към Бъргин (който по-късно участва в 88 епизода на „Спасители на плажа“) никога не изгасват напълно, дори след брака ѝ с Кенеди. „Химията помежду им беше огромна“, допълва източникът, пояснявайки, че Каролин многократно е била „притегляна“ обратно към бившия си любовник.
В книгата си от 2004 г. „Другият мъж: Една любовна история“ Бъргин твърди, че аферата им е продължила и по време на връзката ѝ с Кенеди. Пред „Good Morning America“ той признава, че тези отношения са били „грешка – и от моя, и от нейна страна“.
Въпреки че в сериала на FX „American Love Story“ Каролин изглежда дистанцирана (там героят на Бъргин я описва като „най-предпазливата и неуловима жена“), нейни съвременници си я спомнят като далеч по-пресметлива в реалния живот.
„Тя съзнаваше силата на своето привличане“, казва източникът пред Page Six. „Беше красива и имаше всичко. Когато говореше с теб, целият свят изчезваше. Караше те да се чувстваш като най-интересния човек, когото е срещала.“
Според биографията „Неохотният принц на Америка“ от Стив Гилън, Бесет е планирала да стане г-жа Кенеди още преди да се запознае с него. „Ще се преместя в Ню Йорк и ще го спечеля“, казала тя на свой приятел в Бостънския университет през 1988 г.
Преди да постигне целта си обаче, тя внимателно подбира обкръжението си. Докато учи в Бостън, Каролин излиза със звездата от НХЛ Джон Кълън. Следва авантюра с италианския наследник Алесандро Бенетон през 1989 г., докато тя работи като продавач в бутик на Calvin Klein.
Бенетон описва в мемоарите си как е бил „хипнотизиран“ от нея: „Влюбих се веднага“. Двамата прекарват романтични уикенди в хотел „Уолдорф“ и по крайбрежието на Мейн.
Когато в началото на 90-те се мести в Ню Йорк и става моден публицист за Calvin Klein, Бесет вече е редовен посетител на елитните клубове. Там започва връзка със собственика на Rex – Уил Ригън. Приятелите му го описват като „алфа мъж“ – интелигентен, целеустремен и произхождащ от заможно семейство.
През това време, заради работата си в Calvin Klein, Каролин постоянно е ухажвана от влиятелни мъже. „Получаваше предложения за брак от всеки саудитски принц, който посещаваше тези клубове“, твърди източник на The New York Times.
Но най-голямата заплаха за връзката ѝ с Джон остава Майкъл Бъргин – моделът с перфектно тяло от рекламите за бельо на Клайн. „Бяхме неразделни няколко години“, спомня си Бъргин пред Vanity Fair.
Връзката им обаче е била и токсична. Морийн Калахан, автор на книгата „Ask Not“, цитира мемоарите на Бъргин, според които Каролин веднъж го е нападнала физически на парти от ревност. „Тя заби ноктите си в лицето ми и изсъска: „Какво си мислиш, че правиш?“. Имах кървави рани по бузите“, разказва моделът.
През 1992 г. Бесет най-после среща Кенеди по време на проба на костюм. Някои твърдят, че срещата е била случайна, но според Калахан, Каролин стратегически е посещавала баровете, в които е знаела, че ходи Джон.
Пътят им не е лесен. Само два месеца след началото на връзката им Джон получава анонимно писмо, че тя е с него само заради славата. Той скъсва с нея, а през тази година на раздяла Бесет се връща при Бъргин. „Тя беше силно влюбена в Майкъл, имаха истинска връзка“, твърди източникът на Page Six.
Ревността към модела кара Джон да осъзнае, че иска Каролин обратно. През 1993 г. той прави всичко възможно да си я върне, въпреки че по това време се среща с Дарил Хана. Това, което го привличало в Бесет, било нейното самочувствие – тя се държала така, сякаш заслужава вниманието му, за разлика от предишните му партньорки.
Драмата достига своя пик през октомври 1993 г. Според Калахан тогава Бесет казва на Бъргин, че е бременна от него, но ще направи аборт. Въпреки молбите му да запазят детето, тя отказва. Месец по-късно Бъргин вижда Каролин и Джон на първа страница на вестниците – отново заедно. Въпреки това се твърди, че именно Бъргин я е придружил до клиниката за аборта.
Дори след като става г-жа Кенеди, Каролин не прекъсва напълно контакта си с Бъргин. В началото на 1996 г. тя му споделя за друга бременност (вероятно от Кенеди), която завършва със спонтанен аборт. Бъргин твърди, че са прекарали онази нощ заедно и той до последно се е надявал да я спечели обратно.
В крайна сметка Каролин избира живота с Кенеди, въпреки че тежестта на славата я плаши. „Тя не искаше да бъде знаменитост“, казва нейна приятелка.
През септември същата година Каролин и Джон сключват брак. Три години по-късно двамата, заедно със сестра ѝ Лорън, загиват в трагична самолетна катастрофа.
„Майкъл беше единственият реален съперник на Джон“, заключава източникът. „Но в края на краищата, той не беше Джон. А тя искаше да бъде съпруга на Кенеди.“