Стивън Хокинг с жени по бикини в досиетата "Епстийн"

В досиетата на Епстийн беше открита снимка на покойния учен Стивън Хокинг, релаксиращ на шезлонг до жени, облечени в бикини.

Световноизвестният британски физик-теоретик е показан отпуснат на недатирана снимка с коктейл в ръка. Напитката е поддържана от едната от двете жени, които са били дългогодишни негови болногледачи във Великобритания, съобщи говорител на семейството му пред "Таймс".

Професор Хокинг, чиято пионерска работа върху черните дупки и общата теория на относителността във Вселената революционизира съвременната космология, почина през 2018 г. на 76-годишна възраст, след като живя с болест на моторните неврони повече от 55 години. Не е известно кога е направена снимката, но тя е включена в последните документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ като част от разследването му на осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн.

Името на професор Хокинг се появява стотици пъти в досиетата на Епстийн, което не значи непременно, че ученият е извършил неправомерно деяние.

Физикът е бил виждан и преди на снимки, направени на карибския остров на милионера, въпреки че не е известно да съществуват снимки на него и осъдения педофил заедно.

Източник: Министерство на правосъдието на САЩ

Хокинг е бил сред 21 учени, посетили частния остров на Епстийн, Литъл Сейнт Джеймс, за научно събитие.

Според фондацията "Джефри Епстийн VI", през 2012 г. гостите са се срещнали, за да "говорят, да се отпуснат на плажа и да отидат до близкия частен остров" по време на събитието, "за да определят какъв е консенсусът, ако има такъв, за дефиниране на тежестта".

Преди две години съдебни документи разкриха, че Епстийн е казал на съучастничката си Гилейн Максуел да предложи финансова награда на приятели на неговата обвинителка Вирджиния Джуфре, ако те могат да "помогнат да се докаже", че Хокинг не е участвал в "оргия с непълнолетни".

Овен това частна подводница е била модифицирана, за да позволи на проф. Хокинг достъп в нея.