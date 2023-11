Смъртоносният обяд с гъби: Разкриха подробности за обвиняемата

Е рин Патерсън, която е обвинена в три убийства след смъртоносния обяд с гъби, организиран в дома ѝ в Австралия по-рано тази година, е преминала курс за контрол на въздушното движение през 2001 г., съобщава Herald Sun.

Тя започва работа на летище "Тюламарин", преди да напусне работа през 2002 г., казва неин бивш колега.

"Тя беше оценена в областта и всъщност отговаряше за управлението на въздушното пространство за известно време", каза той.

Explosive court documents have revealed Erin Patterson allegedly tried to murder her estranged husband four times by feeding him poisoned meals, years before the mushroom tragedy. @Eliza_Rugg9 #9News pic.twitter.com/VEbNxVL2fi — 9News Melbourne (@9NewsMelb) November 3, 2023

Бившият колега казва, че Патерсън, която тогава е била известна с моминското си име Ерин Скътър, е била смятана за гений.

"Тя е много умна, много по-умна, отколкото хората си мислят. Успяваше да омотае момчетата около малкия си пръст, въпреки че беше много непохватна" - добави той.

Бившият колега разказа, че когато излязла новината за смъртните случаи в Леонгата, в област Гипсланд, щата Виктория, колегите му ръководители на полети си помислили, че жената в центъра на говеждото ястие с гъби "Уелингтън" им изглежда позната.

Беше качила малко килограми, но изглеждаше толкова позната, имаше същото първо име и тогава бяхме убедени на 90-95%, че става дума за един и същи човек, но когато видяхме във вестниците, че името на майка ѝ е Скътър, бяхме напълно сигурни - казва той.

От Airservices Australia потвърждават, че Патерсън е работила за тях между февруари 2001 г. и ноември 2002 г.

48-годишната Патерсън се яви в съда в петък, обвинена в три убийства и пет опита за убийство.

Съдебните документи разкриват, че Патерсън е обвинена в опит за убийство на съпруга си Саймън четири пъти - между 16 и 17 ноември 2021 г., между 25 и 27 май 2022 г., на 6 септември 2022 г. и по време на обяда за гъби през юли 2023 г.

Делото ще се съсредоточи върху компютърните данни на предполагаемата убийца, като при претърсването на имота ѝ тази седмица са използвани специализирани кучета.

Патерсън не е подала молба с искане да бъде освободена под гаранция, като съдия Тим Уолш заяви, че дори да го бе направила, той не би я освободил.

Daily Mail разкрива и кратък диалог между магистрата и обвиняемата:

Добро утро, г-жо Патерсън - каза магистратът Тим Уолш, когато влезе в съдебната зала.

Добро утро - отвърна тя с тих глас.

Прокурорите поискаха 20 седмици отсрочка преди следващото ѝ явяване, като заявиха, че времето им е необходимо за "анализ на иззетото вчера компютърно оборудване".

Това беше оспорено от магистрат Уолш, който попита защо им е необходимо отлагане, след като информаторът, детектив-агент Стивън Епингстал, е бил "достатъчно уверен, за да обвини тази жена вчера".

Australian woman who was charged over suspected mushroom poisoning case tried to kill her ex-partner four times, police say https://t.co/VL38aIg6Py — BBC News (World) (@BBCWorld) November 3, 2023

"Това е тройно убийство!" - възкликна той, преди да се съгласи да разреши отлагането.

Адвокатът на г-жа Патерсън, Бен Дуг, заяви пред съда, че неговата адвокатска кантора е ангажирана "от известно време" и намекна, че делото може да "продължи много дълго".

Очаква се през следващите седмици той да подаде молба за освобождаване под гаранция.

Докато г-н Уолш обясняваше, че няма правомощия да я освободи под гаранция, г-жа Патерсън беше забелязана да кима многократно.

Патерсън изглеждаше раздърпана, когато за първи път застана пред съда, разкриват медиите.

Облечена в бежов пуловер и с очила, косата на Патерсън изглеждаше мръсна и неподдържана, докато тя седеше зад бронирано стъкло в затворническата килия, разкриват картина от съдебната зала медиите.

Заобиколена от двама яки надзиратели, които носеха бронежилетки и защитни очила, Патерсън изглеждаше неспокойна, докато наблюдаваше краткото изслушване.

Патерсън говореше тихо, когато магистратът се обръщаше към нея, кимаше и показваше неудобна усмивка.

Детективите от отдел "Убийства" поискаха от съда 20 седмици, за да съберат доказателства срещу предполагаемия троен убиец.

Разследващият прокурор заяви, че това време е необходимо, за да може полицията да направи съдебен анализ на новите доказателства, които са иззели от дома ѝ в четвъртък.

Специализиран полицейски екип от следователи в четвъртък претърси дома на г-жа Патерсън, където на 29 юли се е състоял фаталният семеен обяд.

Криминалистите са забелязани да претърсват претъпкания гараж към дома и да претърсват червения ѝ джип MG ZS на алеята на имота.

Детективите използвали и специално обучени "кучета-детектори на технологии", които могат да издирват USB памети и сим карти, за да помогнат за претърсването на имота.

Искането на прокурорите предизвика известно безпокойство у съдия Уолш, който се усъмни в продължителността на необходимото време.

"20 седмици за анализ на компютърно оборудване при тройно убийство?" - попита той.

Съдът чу, че детективите са планирали да подадат "обемна" справка за доказателствата срещу Патерсън.

Адвокат Дуг заяви пред съда, че клиентката му е наясно, че делото срещу нея вероятно ще включва богат материал.

Той разкри, че голяма част от доказателствата дори не са му били представени, тъй като все още не са анализирани от полицията.

3 months after that fatal mushroom lunch, the woman who cooked the meal that killed 3 people is now under arrest. Erin Patterson spent the day being quizzed by Victorian Homicide Detectives while police carried out a forensic examination of her home. pic.twitter.com/KXYMs2iDI2 — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) November 2, 2023

Г-н Уолш отдели малко време, за да обясни ситуацията на Патерсън. Тя се усмихна и му благодари.

Важното е този въпрос да премине през системата възможно най-бързо - каза той.

В препълнената съдебна зала не се виждаха привърженици на обвиняемата в убийство, но десетки други наблюдатели гледаха петминутната процедура по видеовръзка.

Предполага се, че Патерсън ще бъде задържана зад решетките до следващото си явяване в съда на 3 май.

Въпреки това във всеки един момент може да бъде подадена молба за освобождаване под гаранция, като Патерсън ще трябва да докаже пред съда, че не представлява риск за обществото, докато чака процеса.

Следващото ѝ явяване в съда вероятно ще бъде свързано с това какви свидетели могат да бъдат призовани на предварителното изслушване.

Краят на това изслушване ще определи кога и дали делото ѝ ще бъде внесено във Върховния съд на щата Виктория, където тя ще бъде изправена пред съда.

Очаква се този процес да започне в най-добрия случай едва в края на следващата година поради препълнените съдебни списъци във Виктория.

На Патерсън са повдигнати и пет обвинения в опит за убийство, включително две по време на обяд.

Те се отнасят до Иън Уилкинсън и бившия ѝ съпруг Саймън Патерсън, за когото се знае, че се е оттеглил от смъртоносната сбирка в последния момент.

Три други обвинения в опит за убийство също се отнасят до 48-годишния Саймън, след като на три пъти между 2021 и 2022 г. му става лошо след хранене.

Пастор Йън Уилкинсън е единственият, който оцелява по време на смъртоносния обяд, отнел живота на съпругата му Хедър Уилкинсън, на 66 години.

Гейл Патерсън и зетят Дон Патерсън, и двамата на 70 години, също загиват.